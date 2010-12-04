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Yaşam

Asker uğurlama konvoyu canına mal oldu

Camdan sarkıp bayrak sallayan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

04 Aralık 2010 02:00

T24 - Asker uğurlama konvoylarından birinde minibüs devrildi. Camdan sarkıp bayrak sallayan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Fikret Yılmaz, dün akşam saatlerinde askere giden bir yakınını uğurlamak için ailesini de minibüsüne bindirek konvoya katıldı. İddiaya göre, aşırı hız yapan Yılmaz, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde minibüsün direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yol ortasındaki rüfüje çarptı. Bu sırada camdan dışarıya sarkarak bayrak sallayan Rümeysa Yılmaz (16), devrilen minibüsün altında kaldı. 

‘Konvoy eziyeti’ faciaya dönüştü


Kargaşa yaşandı

Etraftan yetişenler Rümeysa’yı sıkıştığı yerden çıkarmak için aracı sallayarak düz çevirdi. Olay yerine gelen polis, kalabalığı dağıtmakta başarılı olamayınca sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmekte zorlandı. Sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Rümeysa hayatını kaybetti. Bu sırada sinir krizi geçiren Rümeysa’nın yakınları sağlık ekibinin üzerine yürüdü. Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Yaklaşık 1 saat boyunca yaşanan karmaşa, cesedin Eyüp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na götürülmesiyle son buldu. 


Kavga çıkmıştı


Önceki gün asker adayları konvoylar halinde Esenler Otogarı’na gitmişti. Konvoydakiler Bayrampaşa Hal Yolu’nda defalarca trafiği keserek sürücülere zor anlar yaşatmış, bu sırada 112 Acil Servis ambulansı geri dönmek zorunda kalmış ve ihbara başka bir noktadan ambulans gönderilmişti. Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne asker uğurlamaya gelen iki grup arasında çıkan kavgada ise 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı.


Vali Mutlu: Trafik polisiceza kesiyor

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Asker uğurlamalarının geleneklerde olduğunu belirterek, “Ama bunu konvoy haline getirerek yapıyorlar. Bunlar fevkalade yanlış. Özellikle 3-5 araçlık uğurlamaya gidişleri makul görüyoruz ancak pencereden sarkma gibi şeyler bazen üzücü sonuçlar doğurabiliyor. Bu tür konvoyları tespit ettikleri andan itibaren trafik ekipleri yasal bütün cezaları uyguluyor. Araçtan sarkma varsa, trafiği tehlikeye sokmaktan, klakson çalınıyorsa, gürültü kirliliğinden dolayı ceza veriliyor. Denetimler sıklaştırılacak” dedi.



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