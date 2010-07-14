-ASKER TAŞIYAN OTOMOBİL KAZA YAPTI KONYA (A.A) - 14.07.2010 - Konya'da bir otomobilin askeri personeli taşıyan özel araca çarpması sonucu 5'i rütbeli asker 6 kişi yaralandı. Ramazan Emek idaresindeki 42 SH 424 plakalı otomobil, Ankara Yolu 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Kavşağı yakınlarında Adem Alyüz yönetimindeki 42 U 7524 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Alyüz'ün kullandığı otomobilin arka koltuğundaki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 3 rütbeli asker araçta sıkıştı. Kazayı duyan 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli çok sayıda askeri personel olay yerine geldi. Askerler, arkadaşlarını sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarabildi. Kazada, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında uzman çavuş ve astsubay olarak görev yaptıkları öğrenilen Adem Alyüz, Özgür Yılmaz, Yılmaz Evren, Hayri Yıldız, Semih Soylu ile diğer araç sürücüsü Emek yaralandı. Yaralılar, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askerlerin, gece nöbetten çıktıkları, kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.