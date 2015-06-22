Asker Suriye sınırında hendek kazıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır bölgesinde TSK askerleri tarafından hendek kazılmaya başlandı. İş makineleri hendek kazma çalışmalarını sürdürürken, askerlerin de güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Suriye'nin Kamışlı kentinin hemen karşısında bulunan Nusaybin ilçesinde, sınırdaki mayınlı bölgeye Türk askerleri tarafından hendek kazılmaya başlandı. Nusaybin ile Şırnak-Cizre arasında bulunan ve daha önce yapılan ancak açılmayan yeni Nusaybin Sınır Kapısı kesiminde başlanan hendek kazma çalışmaları iş makineleri eşliğinde sürüyor.

İki metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki hendek bugüne kadar yaklaşık 300 metre uzunluğunda kazıldı. Hendek kazma çalışmaları devam ederken, bölgede Türk askerlerinin zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Hendeğin, Suriye'deki iç savaş yüzünden güvenlik amaçlı kazıldığı ve yasa dışı geçişlerin önlenmesinin de hedeflendiği öğrenildi.

Nusaybin ile Kamışlı arasına Şubat ayında da Kızıltepe ilçesi yönüne yine hendek kazılmıştı. Yine 2 metre genişlik ve 3 metre derinliği olan hendek yaklaşık 1 kilometreyi bulmuştu.