T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asker Suriye sınırında hendek kazıyor

Nusaybin Sınır Kapısı kesiminde başlanan hendek kazma çalışmaları iş makineleri eşliğinde sürüyor

22 Haziran 2015 18:16

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır bölgesinde TSK askerleri tarafından hendek kazılmaya başlandı. İş makineleri hendek kazma çalışmalarını sürdürürken, askerlerin de güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Suriye'nin Kamışlı kentinin hemen karşısında bulunan Nusaybin ilçesinde, sınırdaki mayınlı bölgeye Türk askerleri tarafından hendek kazılmaya başlandı. Nusaybin ile Şırnak-Cizre arasında bulunan ve daha önce yapılan ancak açılmayan yeni Nusaybin Sınır Kapısı kesiminde başlanan hendek kazma çalışmaları iş makineleri eşliğinde sürüyor.

İki metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki hendek bugüne kadar yaklaşık 300 metre uzunluğunda kazıldı. Hendek kazma çalışmaları devam ederken, bölgede Türk askerlerinin zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Hendeğin, Suriye'deki iç savaş yüzünden güvenlik amaçlı kazıldığı ve yasa dışı geçişlerin önlenmesinin de hedeflendiği öğrenildi.

Nusaybin ile Kamışlı arasına Şubat ayında da Kızıltepe ilçesi yönüne yine hendek kazılmıştı. Yine 2 metre genişlik ve 3 metre derinliği olan hendek yaklaşık 1 kilometreyi bulmuştu.

ETİKETLER

sınırtskaskerhendeksuriyetürkiyeNusaybin Sınır Kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24