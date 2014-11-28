Asker şehirlerde polise destek verecek

Yüksek Askeri Şura toplantısında iç güvenlik paketi doğrultusunda kolluk kuvvetlerine askerin destek vermesi kararı çıktı. Önceki kış şuralarının aksine yapılan açıklamada, “teröristle mücadelede kolluk kuvvetlerinin desteklenmesi durum değerlendirmesi” başlığının yer alması dikkati çekti. Alınan bilgilere göre bu başlık altında toplantıdan TBMM Başkanlığı’na sunulan iç güvenlik paketine ilişkin düzenlemelerde askerin, kolluk kuvvetlerini desteklemesine ilişkin karar çıktı. Bu doğrultuda, askerin ek arama ve genişletilmiş gözaltı yetkileriyle donatılan kolluk kuvvetlerine, bu durumlarda ve şehir içindeki eylemlerde destek vermesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın güçlendirilmesi kararı alındı. Bu doğrultuda özellikle Suriye ve Irak’tan yönelen tehditler başta olmak üzere PKK ile mücadelede profesyonel askerin ön plana çıkarılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ilk kez başkanlık ettiği kış Yüksek Askeri Şura toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda gerçekleşti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Org. Abdullah Atay, 1. Ordu Komutanı Org. Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı Org. Adem Huduti, 3. Ordu Komutanı Org. Ümit Dündar, Ege Ordusu Komutanı Org. Galip Mendi, Genelkurmay 2. Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Org. Kamil Başoğlu, Harp Akademileri Komutanı Org. Abdullah Recep, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Org. Abidin Ünal ve Donanma Komutanı Kora. Veysel Kösele katıldı.

Toplantı öncesi YAŞ üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti. YAŞ üyeleri mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu başkanlığındaki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Davutoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Yüksek Askeri Şura çalışmaları vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında tüm gazi ve şehitlerimizi hürmetle, minnetle yadediyoruz. Devraldığımız büyük manevi miras gereği devletimizi, vatanımızı, ülkemizi sahiplenerek büyütmeye, güçlendirerek geliştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı hiç şüphesiz demokrasidir. Demokrasiyle ülkemizin meselelerini çözmeye, vatandaşlık esasında bütün ihtilaf alanlarını bertaraf etmeye çalışıyor, bu yolda büyük mesafeler alıyoruz.

Türkiye’nin küresel bir güç olarak hakettiği düzeye erişmesi için bölgesinde adalet, huzur, barış ve istikrar adası olarak demokrasimizi daha muhkem hale getiriyor, ekonomimizi güçlendiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de ülkemizin ve bölgemizin güvenliğiyle barış ve istikrarın güvencesi olmaya devam ediyor. Bu şuurla yürüttüğümüz Yüksek Askeri Şura çalışmalarının ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

Daha sonra, Org. Özel ve Bakan İsmet Yılmaz ile Anıtkabir Komutanlığı makamına geçen Davutoğlu, buradan Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’na hareket etti. Davutoğlu ve Özel, Anıtkabir’den aynı araçla ayrıldı. Davutoğlu’nun Çakmak Salonu’na geçmesinin ardından YAŞ’ın kış dönemi olağan toplantısı başladı.

5 başlıklı açıklama

7,5 saat süren toplantının ardından Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Toplantıda; TSK’nın ana program ve hedefleri, TSK’nın harbe hazırlık durumu ve değerlendirmesi, teröristle mücadelede kolluk kuvvetlerinin desteklenmesi durum değerlendirmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığının yeteneklerinin geliştirilmesi, personel, eğitim ve lojistik konuları görüşülmüştür” denildi.

Önceki kış şuralarının aksine yapılan açıklamada, “teröristle mücadelede kolluk kuvvetlerinin desteklenmesi durum değerlendirmesi” başlığının yer alması dikkati çekti. Alınan bilgilere göre bu başlık altında toplantıdan TBMM Başkanlığı’na sunulan iç güvenlik paketine ilişkin düzenlemelerde askerin, kolluk kuvvetlerini desteklemesine ilişkin karar çıktı. Bu doğrultuda, askerin ek arama ve genişletilmiş gözaltı yetkileriyle donatılan kolluk kuvvetlerine, bu durumlarda ve şehir içindeki eylemlerde destek vermesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın güçlendirilmesi kararı alındı. Bu doğrultuda özellikle Suriye ve Irak’tan yönelen tehditler başta olmak üzere PKK ile mücadelede profesyonel askerin ön plana çıkarılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Bu adım, TSK’nın profesyonelleşmesi konusunda atılacak ilk adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Modernizasyon gündemi

TSK’nın 2033 projeksiyonu kapsamında 30’a yakın savunma sanayi projesinin detayları da şurada ele alındı. Bu kapsamda, TSK’nın bedelli askerlik uygulamasına yönelik duruşunun da iletildiği toplantıda; asker, bedelli askerliğin şu aşamada değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

1 milyona yakın 25 yaş üstü yükümlünün bedelli askerlik uygulaması yürürlüğe girmesi durumunda, bundan yararlanabileceği belirtilen brifingde, bu durumun TSK’nın personel sayısı konusunda zafiyete yol açacağı vurgulandı. Bedelli uygulamasının sürekli gündeme getirilmesinin toplumda beklentiyi körüklediği ifade edilerek bedelli uygulaması nedeniyle kışladaki adalet duygusunun da zedelendiği ifade edildi.