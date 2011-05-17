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Asker pusu iddiasından rahatsız

Askeri kaynaklar, "Pusu yok, bizi karanlık bir senaryonun parçası haline getirmeye çalışanlar var" dedi.

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - TSK, 12 PKK'lıya pusu kurulduğu iddialarından rahatsız. CNN TÜRK'e bilgi veren askeri kaynaklar, "Pusu yok, bizi karanlık bir senaryonun parçası haline getirmeye çalışanlar var" dedi.

Askeri kaynaklar, nisan ayı başından beri PKK'nın 13 eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre 12 PKK'lı konusunda ise kaynaklar, "Öyle bir hava yaratılıyor ki sanki bunlar zararsız, asker gidip saldırdı. Böyle bir durum yok" ifadesini kullandı.

Yetkililer, iki ayrı üs bölgesinde askerin sınırı beklediğini, o iki ayrı bölgeye de iki ayrı PKK'lı grubun sızarak saldırıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Yine aynı askeri yetkililere göre konu saptırılıyor. Asker basında yer alan bazı yorumlardan da rahatsız.

Özelikle de bazı köşe yazarlarının güvenlik güçlerinin zayiat vermediği yönündeki yorumlarından.

Tam da tüm bu gelişmeler yaşanırken Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı ziyarete de askeri kaynaklar tarafından açıklık getirildi.

Ziyaretin uzun bir süre önce planlandığını, son yaşanan olaylarla bir ilgisinin olmadığını belirten kaynaklar, karargahta yapılan tüm görüşmelerde terör örgütünün faaliyetlerinin ele alındığı bilgisini de verdi.

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