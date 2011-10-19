Asker Kuzey Irak sınırında sıcak takipte

T24- Yüksekova ve Çukurca’yı hedef alan son yılların en ağır terörist saldırısının hemen ardından hava ve karadan süren operasyonlarda 21 PKK'lının öldürüldüğü belirtiliyor.





Terör örgütü PKK'nın Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki planlı saldırısı saat 01.00 sıralarında başladı. Çatışma saat 05.00'e kadar sürdü. Saldırının ardından sabah 08.00 sularında sıcak takip başladı. PKK'lıların peşine düşen özel birlikler Irak sınırından içeri girdi. Savaş uçakları da örgüt kamplarını bombalamaya başladı.



Alınan bilgilere göre teröristler, saldırıyı gece saat 01.00 sularında gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 kişilik PKK'lı grup, Çukurca ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Kekliktepe karakolu başta olmak üzere, Kekliktepe ileri gözetleme noktası, Haksel Tepesi, TOKİ Polis Lojmanları, Kinyastepe, Asayiştepe ve Kavşak ileri gözetleme bölgelerine eş zamanlı olarak saldırdı. Kekliktepe'deki saldırıda 18 asker şehit oldu. Diğer noktalarda da 6 asker hayatını kaybetti. Çatışmalarda 24 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin daha vefat etmesi üzerine şehit sayısı 26'ya çıktı.





IRAK'A KAÇTILAR





Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çatışmadan sonra Irak'a kaçtıkları belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. PKK'lıların Kuzey Irak'a kaçtıkları yönündeki istihbarat üzerine askeri birlikler sınırı geçti. Sıcak takip yapan jandarma komando birliklerinin ilerlemesi sürüyor.





Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları da Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombalamaya başladı. Türkiye'ye en yakın kamp olan Zap başta olmak üzere Kandil, Hakurk ve Hinere F-16'lar tarafından ateş altına alındı. Diyarbakır 2. Taktik 8. Jet Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16'lar, istihbarat bilgilerin alındığı bölgeleri tek tek imha ediyor.



Komutanlar bölgeye gitti



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile kuvvet komutanları da saldırı haberinin ardından sabah saatlerinde askeri bir uçakla Van'da geldi. Komutanlar buradan helikopterle Hakk'ri'ye geçti.





Öte yandan Reuters haber ajansı, Türk askerlerinin sıcak takiple Kuzey Irak'a girdiğini duyurdu. Reuters, askerlerin sınırdan 3-4 km içeri girdiğini kaydetti.





Ankara'da güvenlik zirvesi



Saldırı sonrası Ankara'da da hareketli saatler yaşandı. Başbakan Erdoğan ve tüm bakanlar gezi programlarını iptal etti. Başbakan Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan şu sıralarda Başbakanlık'ta bir araya gelerek saldırıyı değerlendirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantı saat 13.00 sıralarında sona erdi.







Barzani'den taziye telefonu





Bu arada Irak'ın Kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Çukurca'daki terör saldırılarıyla ilgili taziyelerini iletti. Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Barzani, ''saldırının Kürt halkını ve Türk-Kürt kardeşliğini hedef aldığını'' söyledi. Mesut Barzani, kendilerini de üzen bu olayı şiddetle kınadıklarını kaydetti.





Hakan Fidan 2. kez Başbakanlık'ta





Günün ilk yarısında gerçekleştirilen güvenlik zirvesine katılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan akşam 17.15 sıralarında Başbakanlığa geldi. Fidan, görüşmenin ardından Başbakanlık'tan ayrıldı.

