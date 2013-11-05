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‘Asker kaçakları mevcut rejimdeki sorunlu yapının bir göstergesi ‘

Asker Hakları, 15 aylık zorunla askerlik süresinin 12 aya indirilmesi ve asker kaçaklarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı

05 Kasım 2013 14:00

 Hülya Karabağlı/ ANKARA

Asker Hakları yaptığı yazılı açıklamada, askerlik sürenin kısaltılmasını önemli bir adım olarak değerlendirirken, “asker kaçaklarının varlığı da mevcut askerlik rejimindeki sorunlu yapının bir göstergesi olarak okunabilir” dedi.

Yazılı açıklama şöyle:

Üniversite mezunu olmayan erkek bireylere uygulanan 15 aylık zorunlu askerlik süresinin 3 ay kısaltılarak 12 aya indirilmesi önemli bir adım. Bu iyileşme, yine daha önce yapılan disiplin koğuşlarının kaldırılması uygulaması gibi, zorunlu askerler üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletebilir, telafisi olmayan intihar ya da akıl sağlığını yitirme gibi vakaların azalmasına katkı sağlayabilir.

Diğer taraftan son dönemlerde yapılan bu iyileşmelere rağmen zorunlu askerlik sisteminde hak ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. Askerhaklari.com sitesine zorunlu askerlik sırasında kötü muameleye uğradığı iddiasıyla başvurular gelmeye devam ediyor. Sayıları 600 bin ila 750 bin arasında değişen “asker kaçakları”nın varlığı da mevcut askerlik rejimindeki sorunlu yapının bir göstergesi olarak okunabilir.

Zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlallerinin ihmal edilmemesi gereken önemli bir boyutu da asker alım rejimidir. Kişilerin kabul edilebilir mazeretlerinin asker alımları sırasında özenle gözetilmesi gereği ortadadır. Bu konuda yaşanan ihmal ve özensizliklerin askerlik sırasında yaşanan sıkıntıların temel sebeplerinden biri olduğunu çeşitli vakalarda görmekteyiz. Dolayısıyla, polisiye tedbirlerle askere gitmek istemeyen insanları askerlik sisteminin içine almaya çalışmadan önce, bu kadar büyük bir toplumsal kesimin neden askerlik yapmaktan kaçındığını anlamaya çalışmak ve zorunlu askerlik sisteminde hak ve özgürlükleri genişletici düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışmak öncelikli gündemimiz olmalı.
 

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