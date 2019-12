Asker istediği silahı ihalesiz alabilecek

Askeri tesisleri TOKİ yapacak

Hükümet, Hakkári Aktütün Karakolu'na yönelik saldırıdan sonra askerin sıraladığı taleplerden ilkini gece yarısı operasyonu ile gerçekleştirdi.Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın "Karakol ihaleleri zaman alıyor" serzenişinden sonra hükümet, TSK’nın başta karakol inşaatları olmak üzere önemli savunma alım ve ihalelerini, Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkardı. Bu yöndeki yasal düzenleme için AKP Grup yöneticileri ile Genelkurmay temsilcileri arasında geçen hafta bir toplantı gerçekleştirildi. TBMM gündeminde bekleyen Kamu İhale Yasası değişikliğine askerin taleplerinin bir bölümünün eklenmesi kararlaştırıldı ve önergeler hazırlandı.TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece görüşülmeye başlayan Kamu İhale Yasası’nda değişik tasarısının birinci maddesine, "Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilgili olan veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kapsam dışı" olduğuna dair hüküm eklendi. TSK, "zaman ve gizlilik" sorunu olan bu ihaleleri, kendi hizmetiçi yönetmeliğine göre yapacak. Bu karar, alımların ve ihalelerin hızlanmasını sağlayacak. Düzenleme ile Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinden yapılacak savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlar da KİK yasasının dışına çıkartıldı.AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, özellikle terörle mücadelede zaman ve gizlilik gerektiren alımların Kamu İhale Yasası dışına çıkartıldığını belirterek, karakol inşaatları ile yedek parça ve bazı silah sistemleri gibi, ’hızlı alım’ yapılması gereken işlerin bu kapsamda gerçekleştirileceğini söyledi. Canikli, "Bu düzenleme özellikle gizlilik içeren ve zaman sorunu yaşayan alımlarda kullanılacak. Karakolların yenilenmesi veya yeni karakollar yapılması gibi düzenlemeleri kapsıyor. Ancak lojman yapımı veya hizmet binası yapımına ilişkin ihaleler bu kapsamda değil" dedi.Tasarıda önerge ile yapılan bir başka değişiklikle de TSK’nın et alımlarında da öncelik Et ve Balık Kurumu’na verildi. AKP yöneticileri, bu kararın et kaçakcılığını önleyeceğini savundular. Maddenin gerekçesinde, "Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün besinin yoğun olduğu dönemlerde arz fazlasını besiciyi zarar ettirmeyecek bir fiyata alıp ihtiyaç duyan kamu kuruluşlarına satabilmesine imkán sağlanarak, hem Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün etkinliğinin artırılması ve hem de hayvancılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi amaçlanmaktadır" denildi.