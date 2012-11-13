T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asker hastaneleri sivilleştiriliyor

Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren 41 asker hastanesi sivilleştiriliyor. Zarar eden 17 hastanenin kapatılması öngörülüyor

13 Kasım 2012 12:23

Habertürk gazetesinden Yasemin Güneri'nin haberine göre, askeri  hastaneleri sivilleştirmeyi amaçlayan çalışmada sona gelindi.


Sivil hastanelerde, hastaları yatıracak yatak bulmakta zorlanılırken, askeri hastanelerde yatan hasta oranı yüzde 17 olarak belirlendi. Askeri hastanelerdeki yatakların yüzde 83’ünün kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, askeri hastanelerde poliklinik oranı da yüzde 23 olarak tespit edildi.

Hem askeri hastanelerde görev yapan personelin sivil hastanelerde görev yapanlar gibi çalışmasını sağlamak, hem de askeri hastanelere ait binaları daha işlevsel hale getirmek amacıyla 17 askeri hastanenin kapatılmasına karar verildi. Kapatılacak küçük askeri hastanelerin dispansere dönüştürülmesi, büyük hastanelerin binalarının da il sağlık müdürlükleri emrine verilmesi planlanıyor.  Kapatılacak askeri hastanelerde görev yapan askeri hekimlerin de büyük hastanelere nakledilmesi gündeme gelecek.

ETİKETLER

asker hastanesigata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24