Asker hastaneleri sivilleştiriliyor

Habertürk gazetesinden Yasemin Güneri'nin haberine göre, askeri hastaneleri sivilleştirmeyi amaçlayan çalışmada sona gelindi.



Sivil hastanelerde, hastaları yatıracak yatak bulmakta zorlanılırken, askeri hastanelerde yatan hasta oranı yüzde 17 olarak belirlendi. Askeri hastanelerdeki yatakların yüzde 83’ünün kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, askeri hastanelerde poliklinik oranı da yüzde 23 olarak tespit edildi.



Hem askeri hastanelerde görev yapan personelin sivil hastanelerde görev yapanlar gibi çalışmasını sağlamak, hem de askeri hastanelere ait binaları daha işlevsel hale getirmek amacıyla 17 askeri hastanenin kapatılmasına karar verildi. Kapatılacak küçük askeri hastanelerin dispansere dönüştürülmesi, büyük hastanelerin binalarının da il sağlık müdürlükleri emrine verilmesi planlanıyor. Kapatılacak askeri hastanelerde görev yapan askeri hekimlerin de büyük hastanelere nakledilmesi gündeme gelecek.