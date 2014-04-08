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'Asker Güneydoğu'da BDP'ye oy verdi' iddiası

Güneş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni seçimlerde Güneydoğu'da yüksek oy alan BDP'nin 'bölgedeki asker ve polisin kendilerine oy kullanmasından ötürü birinci parti olduğunu' öne sürdü

08 Nisan 2014 15:56

Güneş gazetesi Yayın Yönetmeni Murat Kelkitoğlu, "Seçimlerde özellikle Güneydoğu illerindeki bazı sandıklardan çıkan sonuçlar oldukça ilginç. Bu illerde askerin ve polisin oy kullandığı sandıkların birçoğundan BDP birinci parti çıkmış. Kısacası, ‘paralel yapı’ buralarda çok iyi çalışmış" iddiasında bulundu.

Kelkitoğlu, Akşam gazetesinde yayımlanan yazısında, Fethullah Gülen Cemaati'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde BDP 'ye çalıştığını öne sürerek, 'polis ve askere BDP'ye oy atın' talimatı verdiğini öne sürdü.

Kelkitoğlu'nun Akşam gazetesinde "Biz kula itaat etmeyiz" başlığıyla yayımlanan (8 Nisan 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

"30 Mart seçimlerinden çıkan en önemli sonuç, Doğu ve Güneydoğu halkının ‘çözüm süreci’ni çok iyi satın aldığı ve bu sürece ne kadar inandığını göstermesi oldu. Çok uzun bir süredir ölüm haberlerinin gelmemesi bölge halkını çok rahatlatmış belli ki. Ancak, özellikle Güneydoğu illerindeki bazı sandıklardan çıkan sonuç oldukça ilginç. Bu illerde askerin ve polisin oy kullandığı sandıkların bir çoğundan BDP birinci parti çıkmış. Kısacası, ‘paralel yapı’ buralarda çok iyi çalışmış. AK Parti’nin buralarda tek rakibinin BDP olduğunu gören bu yapı, ‘AK Parti’den sonra en güçlü hangi partiyse ona oy atın’ talimatı vermiş."

 

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