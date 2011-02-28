Asker, Erbakan'la sulh oldu!

T24 –

Genelkurmay Başkanlığı, askerin de baskısıyla 14 yıl önce Başbakanlık'tan istifası sağlanan Necmettin Erbakan için yayımladığı taziye mesajında “Ülkemize yaptığı büyük hizmetleri daima hatırlanacaktır” ifadesini kullandı.





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in, 27 Şubat Pazar günü Ankara'da yaşamını yitiren Erbakan'la ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yayımlanan taziye mesajı şöyle:

“Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlarımızdan Sayın Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Değerli bilim ve siyaset adamı olarak ülkemize yaptığı büyük hizmetleri daima hatırlanacaktır.

Şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve Ulusumuza başsağlığı dilerim.”