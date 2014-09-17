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'Asker bedelliye sıcak bakmıyor'

Genelkurmay Başkanlığının 'savunma zaafiyeti' oluşturabileceği gerekçesiyle bedelli askerliğe sıcak bakmadığı iddia edildi

17 Eylül 2014 23:27

Başbakan Ahmet Davutoğlu bedelli askerlik kararının, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in vereceği brifingin ardından verileceğini söyledi ancak iddiaya göre, TSK yeni bir bedelli uygulamasına sıcak bakmıyor.

NTV'den Özden Erkuş-Deniz Kilislioğlu'nun askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, asker bedelli uygulamasına sıcak bakmıyor. Genelkurmay'ın çekincelerinden ilki bölgesel risk faktörü.  Başta Irak Şam İslam Devleti örgütü olmak üzere Irak ve Suriye sınırındaki riskler devam ederken geniş kapsamlı bir bedelli askerlik uygulamasının personel sıkıntısı nedeniyle savunma zafiyeti yaratabileceği kaygısı ön planda. 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile uzun dönem askerliğin 15 aydan 12 aya indirildiğini hatırlatan askeri kaynaklar, silah altındaki er-erbaş sayısının azaldığını belirtiyor. Ayrıca bedelli askerlik beklentisi nedeniyle çok sayıda yükümlünün kaçak ve bakaya durumuna düştüğünü belirtiyor. 

Bedelli askerlik tartışmalarının maddi durumu yeterli olmadığı için askerliği uzun dönem yapan er ve erbaşlar arasında huzursuzluk yarattığı da öne sürülüyor.

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