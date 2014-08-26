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Asker, bedelli konusundaki belirsizlikten rahatsız

Bedelli askerlik konusunda askeri yetkililerin kararın bir an önce verilmesini talep ettikleri öğrenildi

26 Ağustos 2014 14:07

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yeniden ortaya atılan bedelli askerlik sürecinde son kararı cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceğine ilişkin kamuoyuna iletilen mesajlar konusunda askeri yetkililerin kararın bir an önce verilmesini talep ettikleri öğrenildi.

Milliyet’te yer alan habere göre askeri yetkililer, konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerektiğini, konunun belirsiz kalmasının asker alımlarını etkilediği görüşünü dile getiriyor. Konunun belirsiz kalması nedeniyle yükümlü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının askerlik hizmetini sürekli ertelediğine işaret eden yetkililer, bu durumun hem askeri personel sayısını azalttığı hem de bakaya ve yoklama kaçağı sayısını artırdığına dikkati çekiyor.

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