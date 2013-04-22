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Asker, 23 Nisan'da BDP'yi boykot etmeyecek

Bir son dakika sürprizi yaşamazsa, BDP’nin olduğu Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda TSK’nın üst yönetimi hazır bulunacak

22 Nisan 2013 13:49

Asker bu yılki 23 Nisan’da BDP’yi boykot etmeyecek. TSK’nın üst yönetimi ile BDP’li vekiller ilk kez Meclis çatısı altında buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis’in 93. açılış yıl dönümü dolayısıyla TBMM’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, sabah TBMM Atatürk Anıtı’ndaki törenle başlayacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Tören Salonu’nda kutlamaları kabul edecek. Genel Kurul, öğleden sonra özel gündemle toplanacak. Çiçek, akşam da tören salonunda resepsiyon verecek.

 

2007’den beri boykot

 

Vatan gazetesinin haberine göre, 23 Nisan programlarında da gözler, çözüm süreci dolayısıyla dikkatlerin çevrildiği askerlerde olacak. Komutanlar, 2007 seçimlerinden bu yana PKK’yı desteklediği gerekçesiyle BDP’yi boykot etmek amacıyla Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonlarına katılmadı. Komutanlar geçen yıl ise Meclis’teki özel oturum ve resepsiyona eşsiz katıldı. Ancak geçen yılki boykot bozma kararının ardında, BDP’li vekillerin, tutuklu vekillerin durumunu protesto etmek amacıyla Meclis’teki programlara katılmaması etkili oldu. Bu yıl BDP de Meclis’teki 23 Nisan programlarına katılacak. Komutanlar da çözüm sürecinde bir ilke ataacaklar. Bir son dakika sürprizi yaşamazsa, BDP’nin olduğu Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda TSK’nın üst yönetimi hazır bulunacak.

BDP’nin olmadığı geçen yılki resepsiyonda, Meclis resepsiyonuna gelen komutanlar TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eşi ile el sıkışmıştı. Yaklaşık yarım saat kalan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

 

Süreçte ilk sıcak temas!

 

PKK’lıların çekilme sürecinde izleyecekleri tutum bir süredir merak ve tartışma konusu olan TSK’nın üst yönetiminin, BDP’li vekillerle birlikte resepsiyonda bulunacak olması, gözlerin de bu iki kesime çevrilmesine yol açacak.

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