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Yaşam

Aşk vaadiyle dolandırdılar, sonunda yakalandılar

14 Nisan 2009 13:48

Adana'da, "aşk vaadiyle dolandırıcılık" ve gasp suçlarından çok sayıda sabıkaları ve haklarında çıkarılmış arama emirleri bulunan 5 kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleriyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi 6164 Sokak'ta, kentte "Cono" olarak adlandırılan grubun mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, "aşk vaadiyle dolandırıcılık", hırsızlık ve gasp suçlarından aranan Nermin G. (41), kardeşleri Alev G.(31) ve Duriye G.(29) ile yakınları Songül K. (39) ve Dilek K. (24) yakalandı.

Yapılan araştırmada, Nermin G'nin 18, Alev G'nin bir, Duriye G'nin 2, Songül K'nin 2, Dilek K'nin da bir dosyadan yakalama emri ile arandığı belirlendi.

Ayrıca, 15 ayrı dosyadan sabıkası bulunan Nermin G. ve 10 ayrı dosyadan kaydı bulunan Alev G'nin haklarında toplam 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınmaları sırasında polis ekiplerine direnen kadınlar, olayı takip eden basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Güzellik merkezlerinde bakım yaptırdığı, ardından aşiret üyesi bazı kadınlarla araçlarını durdurduğu sürücüleri dolandırdığı belirtilen Alev G'nin, sadece geçen yıl 5 kişiyi aşk vaadiyle kandırarak para ve cep telefonlarını gasp ettiği tespit edilmişti.

Son olarak, kız kardeşler hakkında 18'er yıl hapis istemiyle açılan davanın 1 Aralık 2008 tarihindeki karar duruşmasında Alev ile ablası Aysel G'ye gasp suçundan 12'şer yıl, hırsızlıktan ise bir yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

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