‘Aşk Tutulması’, Avrupa’da vizyona giriyor

Murat Şeker’in yönetmenliğini yaptığı ‘Aşk Tutulması’, 29 Ocak’ta, Avrupa’da gösterime çıkıyor.





Tims Productions & Sugarworkz ortak yapımı ‘Aşk Tutulması’, aynı anda Almanya, Hollanda ve Belçika, daha sonra da İsviçre, Avusturya, Fransa ve Danimarka’da izleyicilerle buluşacak.



24 Ekim 2008’de Medyavizyon dağıtımıyla vizyona çıkan ‘Aşk Tutulması’, Türkiye’de yaklaşık 400 bin gişe yaptı. Film, 29 Ocak 2009 tarihinde ise Maxximum Film dağıtımıyla Avrupa’da gösterilecek.



28 Ocak Perşembe tarihinde Köln Fenerbahçeliler Derneği ile birlikte düzenlenen gecede ise ‘Aşk Tutulması’nın Avrupa galası gerçekleştirilecek. Almanya’nın Köln kentindeki Cinedom sinemalarında yapılacak olan galaya yönetmen ve oyuncuların yanı sıra Christoph Daum, Toni Schumacher ve Ümit Özat gibi Fenerbahçe’ye hizmet etmiş ünlü futbol adamlarının da katılması bekleniyor.



Türk işi romantik - komedi



Senaryo Murat Şeker ve Selami Genli tarafından yazıldı. Filmin müzikleri Serhat Ersöz’e ait. Yönetmen Murat Şeker, Türk işi romantik - komedi tarzındaki ‘Aşk Tutulması’ isimli yeni filminde aşk, sadakat, samimiyet, rekabet, tutku ve batıl inanç temalarını en eğlenceli haliyle ele alıyor.



‘Aşk Tutulması’nın başrollerini ‘Elveda Rumeli’ ile çıkış yapan Tolgahan Sayışman (Uğur) ve ‘Yaprak Dökümü’ dizisinin başarılı ismi Fahriye Evcen (Pınar) üstlendi. Sevilen oyuncular ‘Aşk Tutulması’ isimli filmle sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı.



‘2 Süper Film Birden’ ve ‘Plajda’nın ardından üçüncü filminin çekimlerine başlayan Murat Şeker, 2 Süper Film Birden’den sonra ikinci kez hem yapımcı hem de yönetmenliğe soyundu.



Yurtdışında Emir Kusturica başta olmak üzere Hal Hartley ve Fatih Akın gibi birçok yönetmenle çalışan Tim Seyfi, ‘En Son Babalar Duyar’ dizisiyle isminden söz ettiren Ali Erkazan, başarılı sanatçılar Suzan Aksoy, Ayten Uncuoğlu, Murat Akkoyunlu ve Yasemin Öztürk ise filmin diğer oyuncuları.



Feridun Düzağaç ve Rahşan Gülşan da gösterdikleri performanslarla filme renk kattılar. Ayrıca 35 mm kamera ile çekilen filmde 500 figüran rol aldı.