Aşk tanımına uymadı





T24- Hülya Avşar’ın 3 ay önce Ayşe Arman’a verdiği röportajındaki “sevgili” tanımı, yeni bir ilişkiye yelken açan işadamı Mehmet Dereli’ye pek uymuyor.







Hürriyet'in haberine göre, Hülya Avşar’ın, işadamı Mehmet Dereli ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı haberleri son günlerde manşetlerde. Avşar’ın yeni sevgilisi, bundan önceki ilişkileriyle ‘fiziki’ olarak ayrılıyor. Geçtiğimiz ekim ayında Ayşe Arman’a verdiği röportajda, “Spor yapmayan, vücudundaki teri atmayan, bedenine bakmayan bir erkeği yatağa almayı bırak, suratına bile bakmam. Basbayağı midem bulanıyor. Düşünsene bir gün önce belki içki içti, ne yedi ne yaptı, ne etti, vücudunda onlar, hâlâ duruyor. Göbekli erkeklere de tahammül edemiyorum. Erkeğin spor yapmaması demek, benim için ilkokul mezunu bile olmaması gibi bir şey” diyen Avşar, belli ki bu kez sadece kalbinin sesini dinledi.



Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar’la Mehmet Dereli aşkı hakkında yorum yapmadı. Çilingiroğlu, “Bana ne kardeşim! Beni bu işlere bulaştırmayın. Benim bir ailem var” dedi. Dereli’nin geçtiğimiz hafta boşandığı Şebnem Dinçgör’le geçmişte ilişki yaşayan Çilingiroğlu, bu konuda da, “Aradan 17 yıl geçmiş. Ben artık kendi önüme bakıyorum” diye konuştu.

