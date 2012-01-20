T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aşk tanımına uymadı

Hülya Avşar’ın 3 ay önceki “sevgili” tanımı, yeni bir ilişkiye yelken açan işadamı Mehmet Dereli’ye uymuyor.

20 Ocak 2012 02:00



 T24- Hülya Avşar’ın 3 ay önce Ayşe Arman’a verdiği röportajındaki “sevgili” tanımı, yeni bir ilişkiye yelken açan işadamı Mehmet Dereli’ye pek uymuyor.




Hürriyet'in haberine göre, Hülya Avşar’ın, işadamı Mehmet Dereli ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı haberleri son günlerde manşetlerde. Avşar’ın yeni sevgilisi, bundan önceki ilişkileriyle ‘fiziki’ olarak ayrılıyor. Geçtiğimiz ekim ayında Ayşe Arman’a verdiği röportajda, “Spor yapmayan, vücudundaki teri atmayan, bedenine bakmayan bir erkeği yatağa almayı bırak, suratına bile bakmam. Basbayağı midem bulanıyor. Düşünsene bir gün önce belki içki içti, ne yedi ne yaptı, ne etti, vücudunda onlar, hâlâ duruyor. Göbekli erkeklere de tahammül edemiyorum. Erkeğin spor yapmaması demek, benim için ilkokul mezunu bile olmaması gibi bir şey” diyen Avşar, belli ki bu kez sadece kalbinin sesini dinledi.


Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar’la Mehmet Dereli aşkı hakkında yorum yapmadı. Çilingiroğlu, “Bana ne kardeşim! Beni bu işlere bulaştırmayın. Benim bir ailem var” dedi. Dereli’nin geçtiğimiz hafta boşandığı Şebnem Dinçgör’le geçmişte ilişki yaşayan Çilingiroğlu, bu konuda da, “Aradan 17 yıl geçmiş. Ben artık kendi önüme bakıyorum” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24