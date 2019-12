Aşk mutfakta pişer

‘Cinsel yaşamınızı güçlendirmek sizin elinizde’ diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ‘Akılcı beslenin!’ çağrısında bulunuyor. Prof. Müftüoğlu Diyet dergisine, sağlıklı ve iyi bir cinsel yaşam için beslenme tüyoları verdi.



Cinsellik ve yemek yeme alışkanlıkları birbiriyle sanıldığından daha fazla ilişkilidir. Beslenme uzmanları da, seks araştırmacıları da sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürebilmenin beslenme tarzı ve besin seçimleri ile ilişkili olduğundan kuşku duymuyorlar. Kaliteli ve mutlu bir hayatın erkekler için de kadınlar için de vazgeçilmezleri arasında yer alan cinsellik, muhakkak ki uyku, stres, fiziksel aktivite, hormonal denge gibi oldukça farklı ve çok sayıda parametre ile ilişkilidir. Cinsel gücün ve arzunun beslenme ile ilişkisi aslında yeni bir şey de değildir. İnsanlar yüzlerce yıl önce bile cinsel gücü arttırdığını düşündükleri besinleri birbirlerine fısıltı ile iletmişlerdir.



20’li yaşların tercihleri



Yumurtadan faydalanın



Her sabah kahvaltınıza (kolesterol yüksekliği sorununuz yoksa) yumurta ekleyin. Yumurta B vitaminlerinden zengin bir besindir, bu yönüyle stresinizi azaltabilir. Eğer stresli veya endişeli iseniz seks hayatınız da, başarınız da tehlikeye girer. Böyle durumlarda B vitaminlerinden yararlanabilirsiniz. Yumurta tüketerek hem bol ve kaliteli protein kazanır, hem de vücudunuzun karşılaştığı streslere gülüp geçersiniz.



Kerevizi unutmayın



Kereviz, erkeklerin kadınları etkilemesini sağlayan ‘androstenone’ ve ‘androstenol’ gibi iki hormon öncüsünün daha çok salgılanmasını sağlayabilir. Bu hormon öncüleri sizin daha çok cinsel arzu duymanızı sağlayan çeşitli sinyaller oluşturur. Kereviz; kalorisi düşük, posası yüksek bir besindir. Kerevizin çekici ve sizi daha çok cinselliğe itici mucize gücünden faydalanın.



Vanilyalı dondurma



İyi bir seçim Dondurmanın kalsiyum, fosfor ve protein miktarı çok yüksektir. Kaslarınızın enerji rezervlerini geliştirerek libidonuzu (cinsel istek ve güç) arttı- rır. Yapılan çalışmalar, vanilya kokusunun hem erkekler, hem de kadınlarda endişeyi ve stresi azalttığını gösteriyor.



30’lu yaşlar sorunsuz yaşlardır



Ceviz, badem ve fındıktan yararlanın



Sigara, hava kirliliği ve diğer toksinler spermleri azaltıp hasara uğratarak hücrelerin DNA yapısını bozar. Bu sorun belki de doğacak çocuğunuzun doğum defektlerine yönelik riskini bile arttırabilir. Bu çevre kirleticilerle badem, fındık ve ceviz yiyerek savaşabilirsiniz. Bu besinlerin üçü de spermlerinizin artmasına, daha hızlı hareket etmesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan antioksidan etkili E vitamini ve selenyumdan zengindir. İngiltere’de yapılan bir araştırmada kısırlık problemi olan erkeklerin selenyum alımları arttırıldığında, daha canlı spermler ürettikleri görülmüştür. E vitamini ve selenyumu besin desteği olarak da alabilirsiniz.



A vitamini desteği alın



Her gün alacağınız A vitamini desteği hem daha aktif bir cinsel yaşamınız olmasını sağlayacak hem de sperm sayınızı arttıracaktır. Vücudunuzda A vitamini düzeyleri düşükse sperm üretiminiz azalır. A vitamini ve çinko kaynağı olan besinlerden ve A vitamini ve çinko desteklerinden daha çok yararlanın. Her ejekülasyonda 5 miligram çinko kaybedersiniz. Bu miktar günlük alımınızın üçte biridir. Bu, sadece bir hafta sonu ile tüm çinko depolarınızın bitebileceğinin işaretidir!



C vitamini sadece gribi önlemez



Portakal C vitamininin iyi bir kaynağıdır. Kış meyveleri portakal, greyfurt, mandalina bu nedenle yararlı olacaktır. Yeterli düzeyde C vitamini alamayan erkeklerin sperm kalitesi oldukça düşüktür. Teksas Üniversitesi araştırmacıları günde en azından 200 miligram C vitamini alan erkeklerin daha yüksek sperm sayısına sahip olduklarını belirtiyorlar. C vitamininin sadece nezle ve gripten korumadığı da bilimsel bir gerçek.



40’lı yaşlar olgunluk çağıdır



Ahududu ve böğürtlen gibi meyveleri seçin



Özellikle ereksiyon problemleri yaşayanlar için en uygun seçimler, böğürtlen ve ahududu gibi meyvelerdir. Bu meyveler bol miktarda çözünebilen posa içerir. Böylece kolesterol, kan damarlarınıza zarar vermeden çözünebilen bu posaya bağlanır. Ayrıca bu meyveler kan dolaşımınızın rahatlamasını sağlayan ve damarlarınızı koruyan çeşitli bileşiklerle (proantosiyanidinler) dolaşımınızı düzenler. Daha düşük bir kolesterol seviyesi ve daha iyi bir kan akımının cinsel yararları ise tartışma götürmez. Yaşlandıkça daha güçlü ve daha uzun, daha iyi bir etki için bu meyveleri haftada en azından 3-4 kez bir-iki porsiyon tüketmeniz gerekir. Biraz zor bulunsalar da, üstelik biraz pahalı olsalar da denemeye değer.



Yorgunluğunuzu azaltmak için kahvaltı gevreklerinden yararlanın



Cinsel yaşamınızda hep yorgun musunuz? O halde tiamin ve riboflavin vitaminlerinden zengin kahvaltı gevreklerini deneyin. Bu vitaminler enerjinizi etkin şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Böylece akşamları televizyon seyrederken uyuklamaktan kurtulabilirsiniz. Tiamin ve riboflavin sinir sisteminizin sağlıklı çalışması için de gereklidir.



Yaşlandıkça bu vitaminlerin etkili bir şekilde kullanılması zaten azalır. Bu durum sinir sistemi fonksiyonlarınızı da etkileyeceğinden, bu vitaminlerin alımını arttırmanı z gerektiğini unutmamalısınız. Zenginleştirilmiş kahvaltı gevrekleri orgazmı n başlamasına yardımcı olan, histamin salınımını uyaran niasin vitamininden de zengindir.



Duyarlılığınızı kırmızı etle artırın



Kırmızı et içinde bulunan protein, seks süresince duyarlılığınızı arttıran dopamin ve norepinefrin düzeylerinizin yükselmesini sağlar. Ayrıca iyi bir çinko kaynağı olan et, vücudunuzda libidonuzu düşüren bir hormon olan ‘prolaktin’ üretimini azaltır. Ve en mükemmeli, et, testesteron (erkek cinsellik hormonu) seviyenizi yükseltir.



Dokunuşlardan çikolata ile daha çok etkilenin



Akşam yemeğinizde küçük bir parça biftekten 2-3 saat sonra küçük bir parça da bitter çikolata tüketin. Kakaonun içerisinde bulunan metilksantinler vücudunuzun duyarlılığını arttırarak sizin daha kolay etkilenmenizi sağlayabilir. Fazla çikolatanın kalori bombası olduğunu unutmayın.



İyi bir cinsel performans için



Sigarayı bırakın



Sigara birçok hastalık riskinizi arttırmasının yanı sıra cinsel performansınızı da olumsuz etkiler. Sigara içmek, kan damarlarınızı daraltır ve dolaşımı bozar. Kan akımını yavaşlatarak, cinselliğinizi olumsuz yönde etkiler. Daha mutlu bir cinsel yaşam için sigarayı bırakmalısınız.



Fazla alkol cinsel mutluluğun düşmanıdır



Bir kadeh kırmızı şarap rahatlamanızı ve kaslarınızın gevşemesini sağlarken, fazla miktarda tüketilen alkol ters etki yaratır.



İlaçlara dikkat edin



Birçok ilaç cinsel cevabı olumsuz etkiler. Kan basıncını düşürücü ilaçlardan bazıları, şuoxetine hydrochloride (Prozac) ve lithium gibi anti-depresanlar, steroidler, ülser ilaçlarının bazıları ve timolol gibi bir kısım beta-blokörler cinsel performansınızı düşürebilen ilaçlardır. Eğer ilaçlarınızın cinsel yaşamınızı hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorsanız, doktorunuza danışmanızda yarar var.



Biraz yavaşlayın



Haftada 50 saat çalışmanıza neden olan bir iş yaşamınız varsa, kısacası hayatınızı sürekli bir koşuşturma içinde geçiyorsanız önerimiz: Biraz yavaşlamanızdır! Stres karşısında vücudunuz daha erken yaşlanır, ruhunuz dinlenmeye vakit bulamaz ve elbette ki cinsel yaşamınız da kaybolur. En iyi çözüm, ruhunuzu dinlendirebileceğiniz, kendinize vakit ayırabileceğiniz zamanlar yaratmanızdır. Eşinizle yapacağınız kısa yürüyüşler, kitap okumak, konserler ve oyunlar, ılık bir duş en azından günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olabilir. Daha az stres, daha çok sekstir.



Uykuya önem verin



Yorgun ve uykusuz olduğunuzda seks yapmayı n. Uzun bir günün sonunda kendinizi bitkin ve halsiz hissediyorsanız, geriye kalan enerjinizi (!) bu şekilde ve başarısız bir girişime kurban etmeyin.



Bazen ara verin



Cinsel yaşamınızda çok hızlı olabilirsiniz. Ancak hiçbir şeyin sizi durduramayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bir süre sonra cinsel isteğinizin azaldığını hissedebilir ve uzunca bir monotonluk dönemi yaşayabilirsiniz. Biraz mola vererek cinsel yaşamınızı kontrol altına almayı düşünün. ‘Mola verme hakkınızı’ cinsel yaşamınızda da kullanın.



Bu diyet aşk kokuyor – 1200 Kalori



Diyetisyen Güneş Aksüs’ün 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ için hazırladığı diyetin adı da afrodizyak etkisiyle ‘Aşk diyeti’ oldu.



SABAH



■ 1 dilim peynir

■ 1 haşlanmış yumurta

■ 1 yemek kaşığı zeytinyağı (bol baharat ekleyin)

■ 1 dilim esmer ekmek

■ Domates, salatalık, biber, maydanoz



300 kalori



ARA



■ 1 adet portakal



50 kalori



ÖĞLE



■ Etsiz sebze yemeği (az yağlı)

■ 1 kâse yağsız yoğurt veya cacık

■ 1 dilim esmer ekmek veya 3 yemek kaşığı kepekli makarna



250 kalori



ARA



■ 1 kâse yağsız dondurma



100 kalori



AKŞAM



■ 1 el kadar - 200 gr. ızgara balık veya 1 avuç içi kadar -100gr kırmızı et-biftek + bol salata (roka, maydanoz. vb.)



■ 1 kadeh şarap 350 kalori



Tatlı olarak;



■ Bitter çikolata soslu (2 yemek kaşığı) çilek-muz (2 porsiyon = yarım muz+5 çilek) üzerine 1 tatlı kaşığı kadar fındık parçaları 200 kalori



Not: Hipoglisemi, hiperinsülinemi, diyabet veya insülin direnci bulunanlar, uygulamadan önce mutlaka diyetisyenine başvurmalı