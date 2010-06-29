'Aşk-ı Memnu'yla 68 milyon TL kazandı

T24- Aylık ekonomi dergisi 'Türkiye Forbes' yılın en çok kazanan dizi yapımcılarının listesini yayınladı

Yılın en çok kazanan yapımcısı son 2 yılda olduğu gibi Ay Yapım’ın 33 yaşındaki sahibi Kerem Çatay oldu. ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Yaprak Dökümü’, ‘Ezel’ ve ‘Samanyolu’ dizilerinin yapımcısı Kerem Çatay cirosunu 68 milyon TL’ye çıkardı.

‘Kavak Yelleri’, ‘Melekler Korusun’ ve ‘Es-Es’in yapımcısı, Tim’s Productions’ın sahibi 35 yaşındaki Timur Savcı 34 milyon TL ile en çok kazanan ikinci yapımcı oldu. ‘Hanımın Çiftliği’nin yapımcısı Faruk Turgut ise 28 milyon TL ile listede üçüncülüğü kaptı.



