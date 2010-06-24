Aşk-ı Memnu'da final gecesi

T24-

Dizi nasıl bitsin?



Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sinema sitesi Sinemalar.com, üyeleri arasında yaptığı anketle Aşk-ı Memnu dizisinin sonunu belirledi.



Üyelerine “Aşk-ı Memnu sizce nasıl bitmeli?” diye soran site, böylece dizi fanatiklerine kendi finallerini seçme şansı tanıdı.



Ankete katılan Sinemalar.com üyelerinin yüzde 49’u “Nihal gerçekleri öğrenir ve hastalanır, Bihter intihar eder, Behlül yurtdışına kaçar, Adnan Nihal ile yaşamına devam eder” finalini tercih etti.



Anket sonucunda en çok tercih edilen ikinci final ise katılımcıların yüzde 20’sinin oylarını alan “Bihter ve Behlül son kez beraber olur, Bihter bu beraberliğin görüntülerini düğünde yayınlar, Adnan Bihter ve Behlül'ü vurur, Nihal akıl sağlığını kaybeder” seçeneği oldu.



Diziyi orijinal hikayenin dışına taşıyan bu seçeneği, yüzde 13 ile en çok istenen üçüncü final olan “Bihter ve Behlül beraber kaçarlar, Nihal intihar eder, Adnan felç geçirir” takip etti.



Anket katılımcılarının %12’si “Nihal ve Behlül evlenir, Bihter yurtdışına kaçar, Adnan ailesiyle mutlu mesut yaşar” yanıtını seçerken; %6’sı anketteki en komik final olan “Adnan'ın Bihter'i aldattığı ortaya çıkar, Bihter Çetin ile evlenir, Nihal'ın hamile olduğu ortaya çıkar, Behlül kaçar” şeklindeki finali tercih etti.



Final bölümünün konusu



“Masumiyet bu evin temeliydi, ihanet bulutlarıyla gölgelendi. Tutku aşk-ı esir aldı.”



Bölüm bir sürprizle başlayacak. 78. Bölümde Matmazel’in Adnan Bey’e “daha fazla sessiz kalamayacağım” cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle.



Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül’le koruda buluşur.



Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.



Taksiden indiğinde, Behlül’ün arabasını görür. Behlül’ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül’ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter’i görür.



Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar...