'Aşk Gemisi'nin sökümünde iş kazası; 2 ölü

Aliağa’daki gemi söküm tesislerine getirilen tüm dünyada 1980’li yıllara damgasını vuran “Aşk Gemisi' isimli televizyon dizisine sahne olan ‘Quail Cruises' adlı kruvaziyer gemisinin makine dairesine su boşaltmak için giren 8 işçi, su tahliye pompasının egzozundan çıkan dumandan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden Doğan Balcı ve Davut Özdemir hayatını kaybetti.

Aliağa İlçesi’ndeki gemi söküm tesisine geçen hafta getirilen ve 1980’li yıllara damgasını vuran “Aşk Gemisi' isimli televizyon dizisinin sahnesi olarak kullanılan “Quail Cruises' adlı kruvaziyer gemisi, yolculuk sırasında fırtına nedeniyle yara aldı ve makine dairesinde su birikti. Suyu boşaltmak için bugün saat 12.00 sıralarında işçiler, Ahmet Acet, Yunus Yeşilkaya, Osman Ay, Nuri Çetin, Durmuş Özdemir, Bekir Dinler, Doğan Balcı ve Davut Özdemir, makine dairesine indi. İşçiler, su tahliye pompasını çalıştırıp suyu boşaltmaya başladı. Bu sırada mazotla çalışan pompanın egzozundan çıkan duman, 8 işçiyi zehirledi. Fenalaşan işçiler, diğer işçilerden yardım istedi. Makine dairesinden çıkartılan işçiler, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İkisi yolda öldü

İşçilerden Doğan Balcı ile Davut Özdemir’in kalbinin durduğu tespit edildi. Müdahalelere rağmen talihsiz iki işçinin kalbi çalıştırılamadı. Zehirlenen ve durumları ağır olduğu belirtilen diğer işçilerden Ahmet Acet’in Ege Üniversitesi’ne, Nuri Çetin’in ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Diğer dört işçinin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.