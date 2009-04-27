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Yaşam

Aşk engel tanımadı

27 Nisan 2009 18:10

Kocaeli'de oturan yürüme engelli genç, internet aracılığıyla tanıştığı Brezilyalı kadın ile hayatını birleştirdi.

Kocaeli'de oturan doğuştan yürüme engelli İbrahim Kalkan (31), bir yıl önce Brezilyalı Lorilene de Fatıma Soares Correa (37), sanal ortamda tanıştı. İnternet aracılığıyla sohbet eden çift, bir süre sonra birbirine aşık oldu.

Yaklaşık 2 ay önce İzmit'e gelen Correa, buradaki görüşmenin sonunda Kalkan'ın evlenme teklifini kabul etti.

Çift için Yunus Emre Kültür Merkezi'nde nikah töreni düzenlendi. Nikahı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıydı.

Karaosmanoğlu'nun geline, "İbrahim Kalkan ile severek ve isteyerek evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusunu damat tercüme etti. Brezilyalı gelin ise üç dilde "evet" yanıtını verdi. Karaosmanoğlu, damadın da "evet" yanıtı üzerine çiftin nikahını kıydı.

Lorilene de Fatıma Soares Correa'nın ülkesinde tercümanlık yaptığı, Kocaeli'deki Arızlı Irak Konutlarında oturan çiftin bir süre sonra Brezilya'ya yerleşebileceği belirtildi.

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