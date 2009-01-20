'Aşk dedikodusu istemiyorum'

Azra Akın önceki gece arkadaşlarıyla İstiklal Caddesi’nde bir büfeden çıkarken görüntülendi.



Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ’dan ayrılan Azra Akın, Tatlıtuğ’un oyuncu Meltem Cumbul’la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili yorum yapmadı. Gazetecilerin, “Kıvanç Bey’in kendisinden 10 yaş büyük biriyle aşk yaşamasına ne diyorsununuz?” sorusunu yanıtsız bırakan Akın, arkadaşlarıyla bir proje konuşmak için bir araya geldiklerini ve aralarında herhangi bir aşk dedikodusu çıkmasını istemediğini söyledi

