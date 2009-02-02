Aşk dedikoduları doğru çıktı

Akşam'da yer alan habere göre; yaz aylarında haklarında çıkan beraberlik dedikodularını yalanlayan ikili, şu sıralar romantik bir birliktelik yaşıyor. Taksim'deki Litera Cafe'de dostlarıyla eğlenen sevgililer, romantik müzik eşliğinde dans ettiler.İkili arasındaki bu yeni aşkın filizlendiği yer ise Sadri Alışık Tiyatrosu oldu. Tiyatroda geçen yıl sahnelenmeye başlayan 'Kadıncıklar 2008' adlı oyunda rol alan Öden, Kerem Alışık'la karşılıklı performans sergilemişti.