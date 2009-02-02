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Aşk dedikoduları doğru çıktı

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Kerem Alışık, aradığı aşkı buldu.

02 Şubat 2009 02:00

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Kerem Alışık, aradığı aşkı buldu. Alışık'ın yeni aşkı 'Gümüş' dizisiyle yıldızı parlayan Songül Öden.

Akşam'da yer alan habere göre; yaz aylarında haklarında çıkan beraberlik dedikodularını yalanlayan ikili, şu sıralar romantik bir birliktelik yaşıyor. Taksim'deki Litera Cafe'de dostlarıyla eğlenen sevgililer, romantik müzik eşliğinde dans ettiler.

İkili arasındaki bu yeni aşkın filizlendiği yer ise Sadri Alışık Tiyatrosu oldu. Tiyatroda geçen yıl sahnelenmeye başlayan 'Kadıncıklar 2008' adlı oyunda rol alan Öden, Kerem Alışık'la karşılıklı performans sergilemişti.

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