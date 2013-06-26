Deniz Çakır'ın aşk acısı

”Muhteşem Yüzyıl” dizisinin Şahsultan’ı Deniz Çakır, önceki akşam Arnavutköy Eftelya Balık'ta erkek kardeşinin de olduğu grup ile rakı- balık yaptı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İbrahim Çelikkol’un kendisine ihanet ettiği söylentileri sonrası morali bozuk olan Çakır'ın yemek sırasında yüzü hiç gülmedi. Çakır, gece boyunca sürekli alkol tüketti.

Milliyet'in haberine göre, mekandan gece geç saatlerde kardeşi ve arkadaşları ile birlikte ayrılan oyuncu, çağrılan taksi binmezken, yanındakiler tarafından sahil tarafına götürülüp temiz hava alıp kendisine gelmesi beklendi. Arnavutköy İskelesine doğru yürüyen Çakır'ın alkolün etkisi ile yalpalayarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Bir bankta oturan ve Denize doğru boş boş bakan oyuncunun, sevgilisi İbrahim Çelikkol'un kendisini aldatmasından sonra dağıldığı ve devamlı ağladığı öğrenildi.

Oyuncu, bu sırada 'Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem karekterini canlandıran Meryem Uzerli’nin yerine Vahide Gördüm'ün diziye dahil olması ile ilgili soruya “En iyi Vahide olurdu. O da oldu zaten” dedi. Çakır, sevgilisi İbrahim Çelikkol’un kendisine ihanet ettiği soruları karşısında ise cevap vermedi. Oyuncu ve yanındakiler 15 dakika daha bankta oturduktan sonra taksiye binerek evlerinin yolunu tutular.