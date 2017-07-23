Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi

İstanbul Bebek'te şair Orhan Veli Kanık'ın satırlarının hayat bulduğu Aşiyan Parkı, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı istasyon yapımı için saç levhalarla çevrildi. Parkın içindeki ve sahil yolunun hemen yanında yer alan ağaçlar kırmızı renkle işaretlendi.

Vatandaşlar duruma tepki gösterirken bir belediye yetkilisi konuyla ilgili, "Bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak. Şantiye bittikten sonra park yeniden düzenlenecek, eski haline getirilecek" açıklamasında bulundu.

Orhan Veli'nin heykeli bulunuyor

Orhan Veli'nin arkadaşları, şairin vefatının ardından “Rumelihisarı'na oturmuşum; Oturmuş da bir türkü tutturmuşum: 'İstanbul'un mermer taşları; Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları; Gözlerimden boşanır hicran yaşları; Edalım, Senin yüzünden bu halim" dizelerini vasiyeti kabul ederek şairi Aşiyan Mezarlığı'na defnetmişti. Orhan Veli'nin anısına da, mezarlığın hemen yanında bulunan parka elinde kitabı ile Boğaz'ı seyreden Orhan Veli heykeli ile yanı başına martı heykeli yaptırıldı.

2,5 dakika

Orhan Veli heykeli ile bilinen park, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Rumeli Hisarüstü ile Aşiyan arasında yapılacak füniküler hattı için saç levhalarla kapatıldı. 2,5 dakika sürecek füniküler hattının bir istasyonu Rumeli Hisarüstü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin ana giriş kapısında, diğer istasyon ise Aşiyan Parkı'nda yer alacak.

Parkın içindeki ve sahildeki ağaçlar işaretlendi

Parkın içerisinde genç-yaşlı pek çok ağaç numaralandırıldı. Ayrıca iki şeritli sahil yolunun karşısında, deniz kenarında yer alan bazı ağaçlar da kırmızı boya ile işaretlendirilerek numaralandırıldı.

"İsterse havaalanı yapsınlar, yazıktır"



Eşi ile balık tutmaya Aşiyan sahiline gelen Avni Gökşan, “Kaç yıllık ağaçlar var burada. Ne yaparsa yapsınlar, isterse havaalanı yapsınlar, yazıktır. Ağaçları boşu boşuna katledecekler" diye yakındı. Ailesiyle birlikte sık sık piknik yapmaya geldiklerini anlatan Gökşan, “1992'den beri buraya geliyorum, çocuklarım torunum oynuyor. Zaten ufacık bir yer kaldı" dedi.

Gökşan'ın eşi Hanım Gökşan ise “Buradaki ağaçların kesilmesini ben de istemiyorum. Burada piknik yapıyoruz. Başka gidecek bir yerimiz yok. En yakın burası. Aşiyan'ın özelliği bitiyor" dedi.

"Niye yapıyorlar anlamış da değilim"



Aşiyan Parkı'nda gazetesini okuyan Mahmut Turan ise “Haftada bir gün buraya gelip burada dinleniyorum, gazetemi okuyorum. Buranın bozulmasını hiç tasvip etmiyorum. Hiç olmasa insanlar gelip oturuyor, manzara seyrediyorlar, niye yapıyorlar anlamış da değilim" dedi.

“Çocuk gibi büyüttüğümüz ağaçlaryok edilmke isteniyor"

İki nesildir Aşiyan'da oturduğunu söyleyen Zeynep Ataç, “Benim çocuklarım bu evde doğdu, ben de bu evde doğdum. Bizim yıllardır emek verdiğimiz Aşiyan parkı ne yazık ki yok edilmeye çalışılıyor. Ufak ve keyifli bir park. Buraya metro indirecekler. Bundan vazgeçiremedik, önleyemedik" diye konuştu. Ağaçların taşınacağını ve yeniden bir yere dikileceğine inanmadığını söyleyen Ataç “Arazinin kayalık olmasını bir kenara bırakın, burada yıllardır emek verdiğimiz ağaçlar var. Çocuk gibi büyüttük, onlar yok edilmek isteniyor. Aşiyan dar bir yoldur. Oraya insanlar gelince, büyük bir keşmekeş olacak. Trafik daha beter olacak. Baltalimanı ya da Ortaköy'e indirilse daha rahat ulaşım sağlanabilir. Ağaçların kesilecek olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.



"Güel bir şey olacak ama parkın talan edilmesi bizi üzüyor"



Aşiyan sahilinde balıkçılık malzemeleri satan Selahattin Ay ise “Hisarüstü'nden gelen müşterilerim iki dakikada buraya inecek. Otopark sorununu düşünmeyecek. Güzel bir şey olacak ama parkın talan edilmesi, ağaçların kesilmesi bizi üzüyor. Buranın bu hali daha güzel" dedi.

İBB: Eski haline getirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yaptığı açıklamada, parkta bulunan ağaçların kesilmeyeceğini söyledi. Bir belediye yetkilisi “Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, orman mühendislerinin gözetiminde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak. Şantiye bittikten sonra park yeniden düzenlenecek, eski haline getirilecek" şeklinde açıklama yaptı. (DHA)