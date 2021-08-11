Aşıya yönlendirme planı: Almanya'da PCR testleri ücretli olacak

Almanya’da daha çok insanın Koronavirüs aşısı olmasına teşvik etmek için ücretsiz PCR testi uygulaması kaldırılıyor.

Almanya, artan Koronavirüs vakalarıyla mücadele için çeşitli kısıtlamaları sürdürmeyi planlıyor.

Aşı yaptırmayan kişiler çok sayıda etkinliğe, kapalı alan restoranlara, kiliselere giderken test göstermek zorunda olacak.

Aylardır uygulanan ücretsiz test sisteminin ise 11 Ekim’den itibaren kalkması bekleniyor. Bu tarihten itibaren özel bir durumu olan kişiler dışında aşı yaptırmayanlar testin parasını ödemek zorunda olacak

Sistem, insanların testlere güvenerek aşı yaptırmaktan kaçınmasını önlemeyi amaçlıyor.