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Dünya

Asit saldırısı kurbanı normal bir hayat yaşayacak

Londra, 6 Eylül (DHA) – Londra’da yaşayan 21 yaşındaki model Resham Khan üç ay önce, arabasıyla Londra’nın doğusuna doğru yol alırken uğradığı asit saldırısında yüzü, sırtı ve omzundan yaralandı

06 Eylül 2017 14:43

Londra, 6 Eylül (DHA) – Londra’da yaşayan 21 yaşındaki model Resham Khan üç ay önce, arabasıyla Londra’nın doğusuna doğru yol alırken uğradığı asit saldırısında yüzü, sırtı ve omzundan yaralandı.
Tedavisinin ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda mucizevi değişimini gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını paylaşan Khan, fotoğrafların altına, ‘Böylesine korkunç bir saldırıdan sonra bu kadar hızlı iyileştiğim ve normal bir hayat yaşayabileceğim için çok mutluyum.’ notunu düştü.

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