Şırnak'ın Silopi ilçesinde faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin atıldığı iddia edilen BOTAŞ asit kuyularında inceleme yapıldı. Baro Başkanı Elçi, iki yerde kazı yapılacağını açıkladı.



1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bazı kuyulara atıldığı iddiasıyla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk, Baro Başkanı Nuşirvan Elçi ve 7 avukatın yaptığı keşif sona erdi.



Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının 1990'lı yıllarda öldürülen kişilerin Silopi'deki BOTAŞ kuyularına atıldığı iddiasıyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında Başsavcı Öztürk, Baro Başkanı Elçi ile baro üyesi avukatlar Nazan Birlik, Aziz Tokay, Kamil Özdemir, Murat Dayana, Cihan Güçlük, Cihan Vesek ve Rıdvan Danış, Silopi ilçesi yakınlarındaki BOTAŞ tesisi ve Sinan Lokantası'ndaki 2 kuyuda yaklaşık 6 saat keşif yaptı.



Baro Başkanı Elçi, keşfin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başsavcı Öztürk ve baro üyesi 7 avukatla yaklaşık 80 dönüm alana sahip BOTAŞ tesisi ile Sinan Lokantası'na ait alandaki 2 kuyuda keşif yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"BOTAŞ tesisleri yaklaşık 80 dönüm olduğu için keşif uzun sürdü. Buradaki keşif sırasında şüpheli gördüğümüz 2 yer ile 1996 ve 2004 yıllarında bir itirafçının beyanları sonucu toplam 3 cesedin çıkarıldığı Sinan Lokantası'ndaki 2 kuyunun açılmasını talep ettik. Buradaki 2 kuyudan biri doldurulmuş, diğerinin üzeri betonla kapatılmış. Bu iki alanda şüpheli bulduğumuz yerlerin kazılmasını istiyoruz. Keşif sırasında ayrıca o tarihte cesetleri çıkaran işçilerin beyanları alındı."

