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Asistanı Twitter hesabını karıştırdı, Mansur Yavaş Köşk açıklaması yaptı

Asistanı 'Mansur Yavaş Cumhurbaşkanıolsun' tweetini retweetleyince, Mansur Yavaş Twitter'dan açıklama yapmak zorunda kaldı

16 Nisan 2014 17:56

CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın hesabından paylaşılan, "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsun... Destek lütfen" mesajına Yavaş'tan açıklama geldi.

CHP 'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın paylaştığı tweette cumhurbaşkanlığı için destek istendi. Yavaş daha sonra attığı tweet ile asistanın bazı retweetler yaptığını belirterek tweetin dikkate alınmaması gerektiğini yazdı.

Yavaş'ın hesabından bir Twitter kullanıcısının "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsun...Destek lütfen" mesajı retweet edilmişti.

 

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