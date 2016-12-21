Asist kralı Lens

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçında iki asist yapan Jeremain Lens, Spor Toto Süper Lig'de zirveye yerleşti. Hollandalı futbolcu ligdeki 6.asistini yaptı.



Lens geride kalan 15 haftayı 6 asistle geçti. Hollandalı futbolcuyu 5 asistle vatandaşı Wesley Sneijder ile Bruma ve Pablo Batalla takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig asist krallığı

1-Jeremain Lens - Fenerbahçe - 646 dk - 6 asist

2-Wesley Sneijder - Galatasaray - 1082 dk - 5 asist

3-Pablo Batalla - Bursaspor - 1260 dk - 5 asist

4-Bruma - Galatasaray - 1323 dk - 5 asist

5-Emre Belözoğlu - Başakşehir - 706 dk - 4 asist

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde 9 maçta görev alabildi. Bu maçlarda toplam 646 dakika sahada kalan Lens yaptığı 6 asistle maç başına 0,67 ortalamasını yakaladı.



Lens'in bu ortalamasını 0,4 asistle Emre Belözoğlu takip ediyor. Milli futbolcu 10 maçta aldığı 706 dakikada 4 asist yaptı.