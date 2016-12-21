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Spor

Asist kralı Lens

6 asisti bulunan Jeremain Lens'i 5 asistle Sneijder ve Bruma izliyor

21 Aralık 2016 12:27

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçında iki asist yapan Jeremain Lens, Spor Toto Süper Lig'de zirveye yerleşti. Hollandalı futbolcu ligdeki 6.asistini yaptı.

Lens geride kalan 15 haftayı 6 asistle geçti. Hollandalı futbolcuyu 5 asistle vatandaşı Wesley Sneijder ile Bruma ve Pablo Batalla takip ediyor.

 

Spor Toto Süper Lig asist krallığı

 

1-Jeremain Lens - Fenerbahçe - 646 dk - 6 asist
2-Wesley Sneijder - Galatasaray - 1082 dk - 5 asist
3-Pablo Batalla - Bursaspor - 1260 dk - 5 asist
4-Bruma - Galatasaray - 1323 dk - 5 asist
5-Emre Belözoğlu - Başakşehir - 706 dk - 4 asist

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde 9 maçta görev alabildi. Bu maçlarda toplam 646 dakika sahada kalan Lens yaptığı 6 asistle maç başına 0,67 ortalamasını yakaladı.

Lens'in bu ortalamasını 0,4 asistle Emre Belözoğlu takip ediyor. Milli futbolcu 10 maçta aldığı 706 dakikada 4 asist yaptı.

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Jeremain LensWesley SneijderBrumaFenerbahçe

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