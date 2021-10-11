Aşısız okul müdürü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Ömer Gökdemir’in aşı yaptırmadığı ortaya çıktı.

Kocaeli genelinde Koronavirüs nedeniyle sınıf karantinaları ve virüs kaynaklı ölümler yaşanıyor. 6 günde 47 sınıfta eğitime öğretime ara verildi. Geçtiğimiz hafta Kocaeli’de 67 sınıf karantinaya alınmıştı.

GazeteduvaR’dan Cansu Albayrak’ın haberine göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Ömer Gökdemir 4 Ekim tarihinde Koronavirüsü tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Gökdemir’in aşı olmadığı belirtildi. Milangaz Hacer Demirören MTAL’de ise bu hafta 2 sınıf izolasyona alındı. Korona virüsü testi ise 5 Ekim tarihinde pozitif çıkan Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, evde tedavi görüyor. Konuyla ilgili Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım sınıf mevcutları azaltılmadığı sürece Koronavirüsün bulaş riskinin azalmayacağını belirtti. Yıldırım, “Kış geldi, çocuklar kapalı ortamlarda eğitim görmek zorunda. Havalandırma maalesef yapılamıyor” dedi.