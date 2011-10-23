-Asırlık kütüphanede 300 yıllık Kur'an-ı Kerim İZMİR (A.A) - 23.10.2011 - İzmir Milli Kütüphane 300 yıllık altın varaklı Kur'an-ı Kerim'i, Aristotales'in 1532 yılına ait Gutenberg baskısını, dünya klasik edebiyatının en önemli isimlerinden Victor Hugo'nun eserlerinin ilk basımlarını bünyesinde barındırıyor. İzmir Milli Kütüphane Derneği ve Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Selanik'teki 3. Genel Kurul kararıyla 1912'de kurulan kütüphanenin 100. yılını kutlamaya hazırlandığını belirtti. Bakanlar Kurulu kararıyla 1934'te kütüphanenin adına ''milli'' kelimesinin eklendiğini ifade eden Puğ, kütüphanede 300 yıllık altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, Enveri'nin Düsturname ve 600 yıl önce yazılmış eserlerinin bulunduğunu söyledi. Arapça, Farsça ve Türkçe yazma eserler koleksiyonunda 72 adet çok değerli Kur'an-ı Kerim'in de yer aldığı kütüphanede 4 bin el yazması eser bulunduğunu ifade eden Puğ, Yunan Filozofu Aristotales'in 1532 tarihli Gutenberg baskısı ile Katip Çelebi'nin ilk nüsha olan İbrahim Müteferrika baskısını da koruduklarını belirtti. Kurucuları arasında Celal Bayar, Celal Saygun, Süleyman Ferit Eczacıbaşı gibi isimlerin yer aldığı kütüphanenin Giritli Refet Efendi'nin bağışladığı 10 bin kitapla kurulduğunu ifade eden Ulvi Puğ, kütüphanenin ilk oluşturulduğu dönemde Fransızca'nın da yaygın olarak kullanıldığını, bu nedenle İzmir Milli Kütüphanesi'nin önemli yabancı kaynağa sahip olduğunu kaydetti. Alphonse de Lamartine ve Victor Hugo'nun eserlerinin ilk basımlarının kütüphane kaynakları arasında yer aldığını bildiren Puğ, özellikle Hugo'nun eserlerini görmek isteyen çok sayıda Fransız heyeti her yıl kütüphanede ağırladıklarını belirtti. Ulvi Puğ, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 defa kütüphaneyi ziyaret ettiğini söyledi.