Asırlık ezeli rekabet!

Cimbom gayrimenkul kralı

Saraya kombine sattı

EKONOMİK TABLO

GALATASARAY Gayrimenkul Metrekare (bin) Rayiç bedeli

(milyon dolar) Florya arazisi 102 400-550 Mecidiyeköy'de arasa 2.5 40-70 Küçükçekmece'de arsa 41 30-50 Kalamış Tesisleri 40 100-200 Maltepe'de arsa 6 5-100 Galatasaray Adası 2.5 100-150 Beyoğlu'nda Kulüp Binası 3 katlı 15-20 Maslak'ta arsa 39.8 250-400 Sapanca'da arsa 8 1-2 Sefaköy'de arsa 79 140-160 Seyrantepe arazisi 384 400-700 Riva'da arazi 1.175 200-300 TOPLAM 1.681 -2.612

FENERBAHÇE Gayrimenkul Metrekare (bin) Rayiç bedeli (milyon dolar) Kurtköy'de villa 8 adet 3-4 Ataşehir'de daire 2 adet 1-2 Gölbaşı Sosyal Tesisleri 32 8-10 Gebze'de arsa 120 50-100 Fenerbahçe Stadı 36 500-550 Dereağzı Tesisleri 37 50-80 Faruk Ilgaz Tesisleri 2 katlı 30-40 Kalamış Todori Tesisleri 2 katlı 5-10 Ataşehir Kap. Spor Salonu 50 150-200 Samandıra Tesisleri 80 40-50 Kayışdağı Tesisleri 50 30-40 TOPLAM 867 -1.086

Borsa şirketlerinin piyasa değeri (milyon dolar) FB 690.2 GS 157.4

Borsa marka değeri (milyon euro) FB 29 GS 27

Futbolcuların piyasa değeri (milyon euro) Takım Oyuncu sayısı Değer FB 29 109 GS 31 117

İki kulübün bütçe ve borcu (milyon TL) Kulüp Bütçe Borç Gelir FB 301 124 165 GS 45 288 191 Not: FB'nin borç ve gelir rakamları 2012'ye kadarki dönemi kapsıyor. GS'nin en az 2020'ye kadarki dönemi kapsıyor.

SPORTİF TABLO Spor branşları ve toplam sporcu sayısı Branş Sporcu FB 10 1100 GS 12 1500 361 MAÇTA EN ÇOK KİM KAZANDI . FB GS Galibiyet 136 116 Gol 507 462 Not: 109 maç berabere bitti. 101 LİG MAÇINDA EN ÇOK KİM KAZANDI . FB GS Galibiyet 41 132 Gol 29 101 Not: 31 maç berabere bitti. SAHİP OLDUKLARI KUPA SAYISI . Toplam FB 70 GS 67 ÜRÜN SATIŞ MAĞAZALARI Marka Mağaza sayısı Ciro (milyon euro) Fenerium 62 20 Galatasaray Store 39 19 Sahip oldukları medyalar FB FB TV Fenerbahçe Dergisi www.fenerbahce.org.tr GS GS TV Galatasaray Dergisi www.galatasaray.org.tr





1905 yılında kurulan Galatasaray Kulübü ile 1907 yılında kurulan Fenerbahçe Kulübü, futbol branşında ilk kez, bundan tam 100 yıl önce, 17 Ocak 1909 tarihinde karşı karşıya geldi.



Şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu ve ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde yapılan ezeli rekabet tarihindeki ilk maçı Galatasaray 2-0 kazandı.



REKABETTE FENERBAHÇE ÖNDE



100 yıla ulaşan ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.



Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, şimdiye dek resmi ve özel toplam 361 kez karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlardan 136'sını kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 109 maçta ise eşitliği bozamadı.



''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 507 gole, ''Cim Bom'' 462 golle karşılık verdi.



LİGDE 101 KEZ KARŞILAŞTILAR



Fenerbahçe ile Galatasaray, 51. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 101 kez karşı karşıya geldi.



Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayısında 41-29 üstünlük kurdu. Ligdeki 31 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 132 gole, sarı-kırmızılılar 101 golle karşılık verebildi.



İLGİNÇ NOTLAR



Türk sporuna damga vuran ve ''Zıt Kardeşler'' olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 100. yıla ulaşan ezeli rekabeti, birçok ilginç olaya tanık oldu.



100 yıllık ezeli rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.



17 Ocak 1909 tarihinde ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, ezeli rakibinden ilk 7 maçta gol bile yemedi.



Ezeli rekabette son golü ise 9 Kasım 2008 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan ve Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı lig maçında sarı-lacivertli takımdan Deivid kaydetti.





FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ



Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, ezeli rekabetteki 8. randevuda elde etti.



4 Ocak 1914 tarihinde Union Club sahasında yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece ezeli rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.



Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.



EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.



İttihat Sahası'nda şiddetli yağmur altında yapılan ve hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.



21 Eylül 2003'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izlerken, bu rakam, ezeli rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.



GOLCÜLER



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette en fazla golü, Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı.



Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.



Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor.



Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise ezeli rekabette 19 golü bulunuyor.



Bu arada iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere ezeli rekabette toplam 22 golü var.



Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman da 8 golle takımlarının en golcü isimleri olarak tarihe geçti.



TURGAY ŞEREN'İN REKORU





Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru Turgay Şeren'e ait.



(A) Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez Fenerbahçe'ye karşı korurken, ezeli rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.



ÖZL EM DOLU YILLAR





Ezeli rakipler, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet alma bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.



Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi.



Sarı-kırmızılı takım, 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 19. maçta 1 Aralık 1946'da sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Sarı-lacivertliler ise 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'de taraftarlarına Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.



HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, şimdiye dek birçok oyuncu futbolculuk yaşamında iki formayı da giyme şansını buldu.



Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:



Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu.



BİR MAÇTA 4'ER GOL ATANLAR





Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında şimdiye dek 1 maçta bir futbolcu tarafından atılan en fazla gol, 4 olarak gerçekleşti.



Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta 4'er gol atma başarısını gösterdi.



EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ 1-0



Ezeli rakiplerin 100 yıllık geçmişinde, geride kalan 361 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 67 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıkarken, 45 kez 2-1'lik skor alındı.





EN ÇOK MART AYINDA KARŞILAŞTILAR





Galatasaray ile Fenerbahçe, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı.



Ezeli rakipler, mart ayında 46 kez birbirleriyle karşılaşırken, temmuz ayında ise yalnızca 9 kez maç yaptılar.





EN FARKLI SKORLU MAÇ





İki takım arasındaki ezeli rekabette geride kalan 361 maçta en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.



12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazanmıştı.





GALATASARAY'IN ZAFERLERİ



Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında 100 yıllık rekabette aldığı en farklı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:





Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)



---------- ---------- ------------- ------------



12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 - 0



04.05.1913 Union Club Özel 6 - 0



01.10.1914 İttihat Spor Özel 6 - 1



15.03.1942 Şeref İstanbul Kupası 5 - 0



18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 - 0





FENERBAHÇE'NİN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ



Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.



6 Kasım 2002'de yapılan lig maçını 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.





FENERBAHÇE'NİN ZAFERLERİ





Fenerbahçe'nin ezeli rakibi karşısında aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:





Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)



---------- ---------- ------------- -------------



06.11.2002 Fenerbahçe Birinci Lig 6 - 0



23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 - 1



12.12.1976 19 Mayıs Deprem Kupası 6 - 1



16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 - 0





EN GOLLÜ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam 8'er gol gördü.



5 Haziran 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig maçında, ezeli rakipler 4-4 berabere kaldı.



İki takım arasında 2000-2001 sezonunda, 7 Şubat 2001'deki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 berabere sonuçlandı.





YARIDA KALAN MAÇ VE TARİHİ KAVGA





Ezeli rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan büyük bir kavga nedeniyle yarıda kaldı.



Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M.Reşat Nayir'e attığı attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar iyice büyüdü.



Yarıda kalan maçın ardından toplanan ''Mıntıka Futbol Heyeti'', Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.



Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş olurken, sezonu ezeli rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.





YABANCI HAKEMLER





Ezeli rekabetin geçmişinde yabancı hakemler de görev yaptı.



Bu hakemler arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.





TARİHTEN YAPRAKLAR



-Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Şeref Has ile Nezihi Tosuncuk, ezeli rekabet tarihinde hem kendi kalesine, hem de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu.



-Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak, hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe formasıyla ezeli rekabette gol atma sevinci yaşadılar.



-Ezeli rekabette takım değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray'a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe'ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlara geçti.



CENTİLMENLİK DERSLERİ



Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasında 100. yıla ulaşan rekabette geçmişte pek çok centilmenlik dersleri yaşandı.



İki takım arasındaki ezeli rekabette futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.



Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, ezeli rakiplerin birbirleriyle yapacakları bir maç öncesinde, Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılar'a, ''Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim'' diye haber göndererek, maçın ertelenebileceğini iletti.



Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'de yaptığı erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.





BERABER EV KİRALADILAR



Aynı kaynaklara göre, ezeli rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları ortak kiraladıkları bir evde kalıyorlar ve beraber ava çıkıyorlardı.



İki takım sporcuları geceleri biraraya gelerek sohbet ediyorlardı. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçeliler'i, ''Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen'' diye uyardı.





ERTELEMEYİ ÖNERDİLER





Ezeli rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde de ilginç bir durum yaşandı.



Bu tarihte Kadıköy'de ezeli rakiplerin maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle getirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübü'ne telefon ederek, ''Saha çok kötü, maçı erteleyelim'' dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, ''Anamız bizi bugün için doğurdu. Galip Bey, gelip maçı oynayacağız'' diye yanıtladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.





BİRLEŞME DURUMU VE ORTAK TAKIM KURMA DÜŞÜNCESİ





Ezeli rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.



Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Şubat 2003 sayısında, Adnan Işık'ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey'in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi, 2 kulübün yabancılara karşı ''ortak bir takım'' kurma konusunda anlaştıklarını, hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.





BİLEREK KAÇIRILAN PENALTI



Ezeli rakiplerin 23 Ocak 1925 tarihinde Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.



Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.





KARMA TAKIM: ''FENERSARAY''





Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı ''Fenerbahçe-Galatasaray Karması'' şeklinde oynadılar.



Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.





CANAYDIN'DAN CENTİLMENLİK DERSİ





Son yıllarda ezeli rekabetteki maçların bazılarında olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı.



Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ezeli rakibine 6-0'lık yenilgiyle tarihi hezimete uğradığı maçta, başkanlık sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın'ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, maça damgasını vurdu.



Canaydın'ın bu centilmenlik gösterisi kendi camiasından bazı tepkiler alsa da, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.



Özhan Canaydın ayrıca, bu davranışı nedeniyle, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ''Fair-Play Sportif Davranış Ödülü''nü aldı. (AA)



Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti 100 yaşında. 100 yılda iki kulüp hem sahada hem de saha dışında en büyük olmak için mücadele etti. Saha sonuçlarında Fenerbahçe, sahip olunan mal ve mülkte ise Galatasaray galip.17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı"nda Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan "ezeli" ve "ebedi" rekabet 100 yaşında. Galatasaray ve Fenerbahçe, 100 yılda hem sportif hem de ekonomik açıdan Türkiye'nin en büyük iki markasına dönüştü.Abdülhamit'in baskısından ötürü isimsiz olarak sahaya çıkan Galatasaray'a İstanbul'daki yabancı kulüpler "Another Team" (Diğer Takım) adını vermişti. 2000'de tüm dünya Another Team'in adını yani Galatasaray'ı ezberlemişti. Nitekim "işgal altındaki İstanbul"da yabancı takımları en çok yenen Fenerbahçe de geçen yıl adını bütün Avrupa'ya ezberletti. İki ezeli kulübün "derby" mücadelesi bugün artık ülke sınırlarından taşmaya başlamıştır.Sportif açıdan baktığımızda kupa sayısında Fenerbahçe 3 kupa farkıyla önde. Ancak Galatasaray'ın müzesinde "2 tane Avrupa" kupasının olması nitelik bakımından Cimbom'u biraz öne geçiriyor. Birbirleriyle oynadıkları maçlara bakıldığında ise Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü var; hem genelde hem de ligde...Referans gazetesinin haberine göre, faaliyet yürüttükleri spor branşları ve sporcu sayılarında Galatasaray bir-iki adım önde. Sahip olunan markalarda da denk bir durum var ama bu markaların "ederi"ne bakınca Fenerbahçe "bariz" bir şekilde önde.Brand Finance, bizim için 2008'in ilk 8 aylık verilerini de göz önüne alarak iki kulübün borsadaki şirketlerinin marka değerlerini ortaya koydu.Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Fenerbahçe'nin borsa şirketinin marka değerinin 29, Galatasaray'ın ise 27 milyon euro olduğunu hesapladıklarını kaydetti. 2007 verilerine göre 403 milyon euroluk marka değeriyle Real Madrid'in lider olduğu göz önüne alınırsa kulüplerimizin borsadaki şirketlerinin marka değerinin bir hayli düşük olduğu gözüküyor.İki kulübün gayrimenkul portföyünü ise bizim için gayrimenkul uzmanları Hüseyin Altaş ve Mutlu Demirdelen değerlendirdi. İki uzman, kulüplerin sahip olduğu veya üst kullanım hakkına sahip olduğu gayrimenkulleri rayiç bedelleri üzerinden değerlendirdi.Biz de iki uzmanın değerlendirmelerinden yola çıkarak en düşük ve en yüksek aralığı belirledik. Buna göre gayrimenkulde Galatasaray, ezeli rakibine ortalama 2-2.5 kat fark atıyor.Gayrimenkulde Galatasaray'ın bu kadar önde olması yaşanan tecrübelerden kaynaklanıyor.Bir zamanlar lokal ve maç oynayacak stat sıkıntısı yaşayan Galatasaray, 1950'lerden itibaren gayrimenkul alımına büyük bir önem vermişti. Paralı başkan modeline dayanan Fenerbahçe ise Türkiye'de mülkiyeti kendisine ait ilk stadın sahibi olmasına rağmen (daha sonra bu mülkiyet GSGM'ye devredildi) uzun yıllar dikili bir taştan mahrum kaldı.Ancak son yıllarda Aziz Yıldırım başkanlığında büyük bir hamle yaparak portföyünü genişletti.Kuruluş aşamasında bir bahçıvan kulübesini kendine lokal olarak mesken tutan Fenerbahçe, bugün son derece modern tesislere sahip.Kulüplerin gayrimenkul ediniminde tarih boyunca siyasetle girdikleri yakın temas etkili oldu. Zaten bugün sahip oldukları mülkler de siyasi destekler sonucu son derece uygun şartlarda alınmıştı. Mekteb-i Sultani'ye sırtını veren Galatasaray'ın sırtını Osmanlı Sarayı epey sıvazlamıştır. "Ara pas" kabilinden bir misal vermek gerekise.. Kolojov takımını İstanbul'da ağırlayan Galatasaray, destek amacıyla Osmanlı sarayına 1404 kuruşluk bilet satmıştır. Yani denilebilir ki memlekette ilk "kombine bilet" satışını Galatasaray yapmıştır. Sarayın teveccühüne pek mazhar olamayan Fenerbahçe, İttihat ve Terakki'ye yanaşarak, bu açığı kapatmaya çalışmıştır. Ve o gün bugündür, üç büyükler sahadaki ve ekonomik alanda yürüttükleri rekabette öne geçmek için her daim siyasi odaklara pres yapmıştır. Elbette siyaset de bu kulüpleri halka ulaşmak için bir araç olarak görmüştür.Sportif ve ekonomik olarak teraziye koyduğumuz ve kim daha "varlıklı" diye baktığımız Fenerbahçe ve Galatasaray'ın esasen en büyük "varlık"ları birbirleri. Yani Fenerbahçe'nin sahip olduğu en kıymetli varlık Galatasaray, Galatasaray'ın da Fenerbahçe'dir...Ne var ki şu ana kadar rekabetlerinin 100. yılı şerefine ortak bir organizasyon tertiplememiş olmaları da hazindir...