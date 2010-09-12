Aşırı yağıştan bir araç evin çatısına uçtu

T24 - İstanbul Kağıthane'de, aşırı yağış kazaya yol açtı. Virajı alamayan bir otomobil iki gecekondunun çatısına uçtu. Ters şekilde iki çatının arasında asılı kalan otomobildeki 7 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



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Uyuyorlardı; gürültüye uyandıklarında bir araba evlerinin çatısındaydı.



İstanbul'da içerisinde 7 kişinin bulunduğu bir otomobil, yağmur sonucu kayganlaşan yolda virajı alamadı, iki gecekondunun çatısına uçtu.



Çatıda ters şekilde kalan otomobildeki 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların yardımına, gecekondu sahipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti.



Kaza sonucu evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. İtfaiye erleri vinç yardımıyla, iki çatı arasındaki otomobili kaldırdı.



Olay yerine gelen polisler de kazaya ilişkin inceleme başlattı.



