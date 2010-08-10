Aşırı yağışlar ve sel tehlikesi kapıda

T24 - Pakistan’da 1600, Doğu Avrupa’da ise 14 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan aşırı yağışlar ve sel felaketinin ay sonunda Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor. Uzmanlar Ramazan’ın ilk haftası ise sıcaklığın oruç tutanları zorlayacağını belirtti.

Vatan'dan Öznur Karslı'nın haberine göre, Pakistan’daki selde 1600 kişinin ölümüne sebep olan soğuk hava akımının Ağustos ayının sonundan itibaren Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, Türkiye’nin şu günlerde yaşadığı muson alçak basıncı bu ay sonundan itibaren Doğu Avrupa’daki soğuk hava akımıyla çarpışması sonucu geri çekilecek ve muson sıcaklarının yerini aşırı yağışlar alacak:

‘Sel ihtimali yüksek’

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisi): Doğu Avrupa’da ve Pakistan’daki aşırı yağışların sebebi, Muson alçak basıncının Arabistan üzerinden kuzeye doğru gitmesinden kaynaklanıyor. Avrupa’da da soğuk hava kütlesi olduğu için bu iki farklı hava kütlesi bir atmosferik cephe oluşturdu. Oluşan bu cephe de Doğu Avrupa’daki aşırı yağışları meydana getirdi. Muson alçak basıncı Rusya’da orman yangınlarına bile sebep oldu. Türkiye’de ise etkisini aşırı sıcaklıklar olarak gösterdi.

Muson oluğu yaz aylarında aşırı sıcak yaparken, kış mevsiminde ise etkisini kaybediyor. Bu basınç merkezi Hint okyanusundaki Muson alçak basıncıdır. Basıncın uzantıları Arabistan üzerinden Türkiye’ye gelir. Ekim ayına kadar da etkiler. Sonra geri çekilmeye başlar. Doğu Avrupa’da sele sebep olan soğuk hava kütlesi Ağustos ayı sonuna kadar Türkiye’de gözükmüyor. Çünkü Ağustos ayı bir süre daha sıcak geçecek. Türkiye’deki muson geri çekilirken Orta Avrupa’daki soğuk hava kütlesi musonu sıkıştıracak ve hava kütlesi geri çekilmiş olacak. Onun yerini alacak olan soğuk hava akımının selleri de beraberinde getirme olasılığı çok güçlü.

‘Eylül bol yağışlı’

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu (İTÜ Meteroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı): Ay sonundan itibaren yağışlar gelebilir. Şu anda Türkiye’de hâkim olan muson alçak basıncı etkisini kaybetmeye başlayınca Doğu Avrupa’daki yağışlar bizde de görülebilir. Sel olabilmesi için toprağın suya doymuş olması ve yağışın yoğun olması gerekiyor. Türkiye’de eylül ve ekim aylarında yağış artar. Soğuk hava bu tarihlerde kuzeye doğru akmaya başlar. Gök gürültülü sağnak yağışlar beton yüzeye düşüyor ve o yüzeyin üstü doluysa buralarda sel riski olacaktır. Ayamama’da olduğu gibi.







Ramazan zor geçecek

Mustafa Coşkun (Metereoloji Genel Müdürlüğü Analiz Ve Tahminler Şube Başkan Vekili): Ramazanın ilk gününden ayın 16’sına kadar yurdun iç bölgeleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinde seyredecek. Kuzey kısımlarda da 1 ile 3 derecelik soğumalar olabilir. Yurt genelinde ciddi bir yağış beklentimiz yok. Ancak Salı, Çarşamba ve Perşembe günü Doğu Karadeniz, Göller yöresi, Cuma günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Cumartesi Doğu Karadeniz’in doğusu, Pazar günü ise orta Karadeniz’den Doğu Karadeniz’e yağış geçişleri olabilir.