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Dünya

Aşırı yağışlar can aldı: 51 ölü

Bangladeş'in güneydoğusunda 3 gündür süren yağışlar büyük felakete neden oldu

27 Haziran 2012 13:11

Bangladeş'in güneydoğusunda üç gündür süren aşırı yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde 51 kişi hayatını kaybetti.

Dağlık Chittagong bölgesi idari yöneticisi Sirayul Hak Han, sadece Cox Bazar ve liman çevresinde taşkın ile toprak kaymalarında 26 kişinin öldüğünü belirtti. Han, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Komşu Bandarban kentinde de 25 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için ordu birliklerinin felaket bölgesine gönderildiği bildirildi

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