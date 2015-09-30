Aşırı yağış su baskınlarına yol açtı, Sapanca-Kocaeli karayolu kapandı

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur bazı yerleşim birimlerinde sel baskını ve trafo arızalarına yol açtı. Şiddetli yağmur Kocaeli ve Sakarya'da etkili oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çok sayıda evi su bastı. Kurtköy'de derenin taşması sonucu Sapanca-Kocaeli karayolu da ulaşıma kapandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Kocaeli'nde saat 22.00'den sonra başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle İzmit kent merkezinde düz alanlardaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Selden Bulvar, Bekirpaşa, Yeşilova semtleri ile fuar alanı daha çok etkilendi. Yükseklerden gelen yağmur sularının biriktiği Kartepe İlçesi'nde ise bazı yollar bir süre ulaşıma kapanırken, birçok ev ve işyerini de etkiledi. Bu arada İzmit'in bazı semtlerinde de trafo arızaları nedeniyle uzun süre elektrik kesintileri oldu.

Sapanca da etkilendi

Sakarya merkezi ile Sapanca ve Ferizli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı, Kurtköy'de derenin taşması sonucu Sapanca-Kocaeli karayolu ulaşıma kapandı.

Sağanak ve fırtına akşam saatlerinde kent merkezi ile ilçelerde etkili oldu. Yağışın etkisini artırması nedeniyle Beşköprü kavşağı D-100 karayolu bağlantısında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı ekiplerin tıkanan rögarları açma çalışmaları devam ediyor.

Sapanca ilçesinde ise yağış sonrası taşan dereler sebebiyle Dibektaş, Kurtköy, Ünlüce, Göl, Yeni mahallelerindeki çok sayıda evi su bastı. Sapanca Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla dere yataklarını açmak için çalışmalarını gece boyu sürdürdü. AFAD ekipleri ise su baskını sebebiyle evlerinde mahsur kalan 20 vatandaşı kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.

Zonguldak'ta yağmur etkili oldu

Zonguldak'ta da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte gece başlayan ve yarım saat süren sağanak yağmur günlük hayatı olumsuz etkiledi. Milli Egemenlik Caddesi'nde ve Kozlu Sahil Yolu'nun bazı noktalarında rögar kapaklarının tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açmak için temizlik çalışması yaparken, trafik ekipleri de suyla kaplı yollarda sürücüleri yönlendirdi.