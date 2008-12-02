Aşırı temizlik hasta ediyor

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Alerji Hastanesi'nde görevli bilim insanı Tari Haatela, alerjiyi önlemek için yapılan aşırı temizliğin ters tepebileceği uyarısında bulundu. Haatela, "Çocuğu alerjiden korumak için, mesela tüylü hayvanlara olan alerjisini ortadan kaldırmak için temizlikte ileriye gitmemeli" dedi.
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Çocukları korumada bazen çok aşırıya kaçıldığını vurgulayan Haatela, "Bu fayda yerine zarar veriyor. En ufak bir alerji belirtisinde hemen her şeyi yasaklamak, çocukta savunmasızlığa yol açıyor. Ufak çocukların, biraz da olsa pisliklerle, toprakla temasında fayda var" diye konuştu.
Finli bilimadamı, çocukların ayaklarının toprakla temas etmesi gerektiğini belirterek, "Haziran'dan Ağustos'a kadar ayakkabı giydirmeyin" tavsiyesinde bulundu. Konuyu sayfalarına taşıyan Aftonbladet isimli İsveç gazetesi, haberi "Alerjiye en iyi çare pislik" başlığıyla duyurdu.