-AŞIRI SICAKLAR TREN DEVİRDİ PAZARCIK (A.A) - 01.08.2010 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yük treninin 2 vagonu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Adana'dan Malatya'ya giden 53272 sefer sayılı yük treninin 2 vagonu, demiryolunun Pazarcık ile Gölbaşı arasındaki kesiminde raydan çıktı ve devrildi. TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, yaptığı açıklamada, kazanın rayların aşırı sıcak havadan olumsuz etkilenmesinden kaynaklandığını ifade etti. Ülker, kazaya ilişkin şu bilgiyi verdi: ''Raylarda oluşan yaklaşık 350 metre hasar nedeniyle Pazarcık-Gölbaşı demiryolu ulaşıma kapandı. Demiryolunu ulaşıma açmak için çalışmalara başlandı. Yarın saat 12.00'ye kadar demiryolunu ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Kaza, rayların yaklaşık 65 derece sıcaklıktan dolayı genleşme yaparak ve dirsek vermesinden meydana geldi.''