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Sağlık

Aşırı sıcaklar strese sebep oluyor

Son günlerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden sıcaklar; insanlarda panik, endişe, sinirlilik ve halsizlik gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Son günlerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden sıcaklar; insanlarda panik, endişe, sinirlilik ve halsizlik gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Uzman Dr. İbrahim Afif Karakılıç, temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk günlerinin oldukça sıcak geçtiğine dikkati çekti.        


Aşırı sıcakların insanların psikolojisinde bazı olumsuzluklara yol açabildiğini vurgulayan Karakılıç, şunları kaydetti:        


''Sıcaklar, panik, endişe ve anksiyete gibi sorunlara yol açabilir. Yeterince su alınmazsa vücuttaki elektrolit dengesi bozulduğu için bir süre sonra halsizlik, bitkinlik ve isteksizlik gibi depresyon belirtileri yapabilir. Güneş altında fazla kalındığında beyin ödemine bağlı şuur bulanıklıkları ve dikkat kaybı ortaya çıkar.


SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Uyku, endişe ve sıkıntı hali olduğu için daha çabuk sinirlenme ve parlamalar yaşanabilir. Bu noktada sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. 'Daha sakin olun' demek doğru değil. Doğrudan beyin etkilendiği için sakinleşmek oldukça zor. Biraz gergin ve sıkıntılı olduğunu hissedenler hemen serin bir yere geçip dinlenmeli, mümkünse bir süre uyumalıdır. Özellikle 11.00-17.00 saatleri arasında zorda kalmadıkça yola çıkılmaması gerekiyor. Asfaltın sıcaklığı da cama vurduğunda sürücüler daha fazla sıcağa maruz kalabilir. Uzun yollarda sıcaklar uykuya yol açıyor.
       

Sıcaklar panik atakları tekrar tetikleyebiliyor. Bu yüzden son günlerde panik hastalarında artma oldu.''

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