-AŞIRI SICAKLAR FINDIĞI DA ETKİLEDİ GİRESUN (A.A) - 16.08.2010 - Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Özer Akbaşlı, aşırı sıcaklar nedeniyle Türkiye'nin 603 bin ton olarak belirlenen tahmini fındık rekoltesinin yaklaşık yüzde 15 düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Akbaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valiliğin aldığı kararla Giresun'da yeni ürün fındık hasadına sahil kesimde 31 Temmuz, orta kesimde 5 Ağustos, yüksek kesimde ise 12 Ağustos tarihlerinde başlandığını belirtti. Alınan karar gereğince sahil kesiminde toplanan fındığın 3 Ağustos, orta kesimde toplanan fındığın 8 Ağustos, yüksek kesimde toplanan fındığın ise 15 Ağustostan itibaren pazara indirilmeye başlandığını ifade eden Akbaşlı, ''Aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl fındık hasadına erken başlandı. Aşırı sıcaktan dolayı rekoltenin düşmesi ve ayrıca kavsağından yere düşen fındığın yaprak ve otlar arasında kaybolması üreticiyi mağdur etti'' dedi. Akbaşlı, aşırı sıcakların, Türkiye'nin 603 bin ton olarak belirlenen tahmini rekoltesinin düşmesine neden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Fındıkla ilgili kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye'nin 2010 yılı tahmini fındık rekoltesi 603 bin ton, dünyanın en kaliteli fındığı üreten Giresun'un ise 65 bin ton olarak belirlenmişti. Ama bir süredir tüm Türkiye'yi etkileyen aşırı sıcaklar fındık rekoltesinin düşmesine neden oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle Türkiye'nin 603 bin ton olarak belirlenen tahmini rekoltesinin yaklaşık yüzde 15 oranında düştüğünü tahmin ediyoruz.'' Ordu Ziraat Odası'nın bir komisyon kurarak bölgesindeki aşırı sıcağın fındığa verdiği zararı tespit etme çalışmasına başladığını bildiren Akbaşlı, aşırı sıcaklık Türkiye'de fındık tarımı yapılan tüm bölgeleri etkilediğini, bunun için bu çalışmanın Türkiye'nin genel tablosunu ortaya çıkaracağını ifade etti. -''BİR AY İÇİNDE FINDIK FİYATI 6 LİRAYA ULAŞIR''- Bir hafta önce piyasa inen yeni ürün Giresun kalite fındığın 4,3 liradan işlem gördüğünü belirten Akbaşlı, ''Her üründe olduğu gibi fındık fiyatını arz ve talepler oluşturuyor. Talep fazla arz ise az olursa ürün fiyatı yükselir. Eylül ayı fındığın pazara yoğun indirildiği bir aydır. Bu yıl rekolte az, üretici fındığını az miktarda pazara indirme kararlılığını gösterdiği takdirde, bugün 4,3 liradan işlem gören ürün, bir ay içinde istediğimiz rakam olan 6 liraya ulaşır. Fındık fiyatı artık serbest piyasa koşullarına bırakıldı. Üreticinin ürününü hak ettiği fiyattan satabilmesi kendi elinde. Üreticinin burada yapacağı sabır göstererek ürününü piyasa az miktarda indirmesidir'' diye konuştu.