Aşırı sağın küreselleşme korkusu

Bertelsmann Vakfı'nın anket sonuçlarını çarşamba günü Gütersloh'da kamuoyuyla paylaşan Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aart De Geus "Yerleşik partilerin çalışmalarında küreselleşme korkusu konusuna yer vermeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Almanya ve Avrupa'nın küreselleşmeden çok büyük ölçüde fayda sağladığına dikkat çeken De Geus, "Uluslararası kartelleri mümkün olduğunca çok kişiye yararlı olacak ve zarar vermeyecek şekilde şekillendirmeliyiz" dedi.

Bertelsmann Vakfı'nın anketine göre küreselleşme korkusu Avrupa'daki popülist partilerin seçmenlerinin belirleyici ve ortak bir özelliğini oluşturuyor. Almanya için Alternatif (AfD), Fransız Ulusal Cephe ve Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) seçmenlerinin üçte ikisinden fazlası küreselleşmeyi bir tehdit olarak görüyor.

Yaş ve eğitim seviyesi

Ankete göre katılımcıların yaşı ilerledikçe ve eğitim seviyeleri düştükçe, küreselleşmeyi bir tehlike olarak görme oranı da artıyor.

Anketten çıkan bir diğer sonuç ise küreselleşme korkusuna, politika ve topluma karşı reddedici bir tavrın eşlik ediyor oluşu. Küreselleşmeye kuşkuyla yaklaşan katılımcıların yüzde 47'si aynı zamanda ülkelerinin AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor. Bu katılımcıların sadece yüzde 9'u politikacılara güvendiğini belirtirken, yüzde 38'i ise demokrasi açısından ülkelerindeki durumumdan hoşnut olmadığını belirtiyor.

Ankete göre Avusturya ve Fransa küreselleşme korkusunun en yoğun şekilde yaşandığı, buna karşılık İngiltere, İtalya ve İspanya ise küreselleşmeye en olumlu yaklaşan ülkeler konumunda. Almanya da yüzde 55'lik küreselleşme yanlısıyla AB ortalamasında bulunuyor.

Ankete göre AB vatandaşlarının yarısı uluslararası kartelleri bir şans olarak görüyor. Küreselleşmeye en açık grup ise 18 ile 25 yaş arasındaki Avrupalılar.

Ankete AB'yi temsilen Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avusturya, Polonya, İspanya ve Macaristan'dan toplam 14 bin 936 kişi katıldı.

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KNA,BW/BK