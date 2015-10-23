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Dünya

Aşırı sağcı Yahudiler BuzzFeed çalışanına saldırdı

Saldırıya uğrayan gazeteci, olayın ardından “Bir eylemci bana, ‘Yahudi Savunma Ligi’ni burada olduğuna dair uyardım’ dedi” dedi

23 Ekim 2015 19:51

Aşırı sağcı Yahudiler, Fransa’nın başkenti Paris’te BuzzFeed çalışanına saldırı düzenledi. Olay, bir grubun AFP binasını basma girişimi esnasında gerçekleşti. Guardian’ın haberine göre, polis, David Perrotin adlı gazeteciyi, maskeli ve sopalı kişilerden korudu.

Perrotin, olayın ardından Twitter’da yaptığı açıklamada, “Bir eylemci bana, ‘Yahudi Savunma Ligi’ni burada olduğuna dair uyardım’ dedi” ifadesini kullandı. BuzzFeed Fransa’nın Genel Yayın Yönetmeni Cecile Dehesdin ise, “Mesajlarınız için teşekkürler, David Perrotin güvende”  açıklamasında bulundu.

Fransız medyasında yer alan haberde, Siyonist olarak tanımlanan ve şiddet eylemleriyle bilinen Yahudi Savunma Ligi (LDJ) Organizasyonu üyesi oldukları belirtilen yaklaşık 200 kişilik grubun, İsrail'deki olayları yanlı aksettirmekle suçladıkları AFP binası önünde eylem yaptıkları kaydedildi. "İşbirlikçi AFP, siz basın kartını hak etmiyorsunuz" sloganları atan grubun AFP'nin binasına havai fişek atıp gazetecilere de küfür ettiği kaydedildi. Valilik tarafından izin verildiği belirtilen eylemde göstericilerin AFP muhabirlerine yönelik 'Sizi almaya geleceğiz' tehditleri savurduğu da belirtildi.

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