Aşırı sağcı suçlarda artış

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, aşırı sağcıların işlediği suçlarda artış kaydedildi. İçişleri Bakanı Friedrich, aşırı sağ içerikli eylemlere ilişkin istatistiklerin gözden geçirilmesini istedi.

Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, aşırı sağcıların işlediği siyasî içerikli suçların sayısının 2012 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 4 artarak, 17 bin 600 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Friedrich Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Neonazilerin gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin de yüzde 2 arttığını belirtti. Ancak Friedrich, bu konuda kesin sayı vermedi. Friedrich, ayrıca Neonazilerin şiddet potansiyelinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

‘İstatistiklerin gözden geçirilmesi gerek'

Hrıstiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bakan Friedrich, ayrıca aşırı sağcı şiddet sonucu yaşamını yitirenlere ilişkin istatistikleri eyalet içişleri bakanları ile değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Hans-Peter Friedrich, buna örnek olarak 2003 yılında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Köln kenti yakınlarında bir aşırı sağcının üç kişiyi öldürmesini gösterdi.

2004 yılında Thomas A.'yı ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme, cinayetlerin nasyonal sosyalist ideoloji ile işlendiğine hükmetmişti. Ancak Kuzey Ren Vestfalya polisi, cinayetleri hâlâ Neonazi şiddet kategorisinde değerlendirmiyor.

Aşırı dincileri sınır dışı etme planı

Öte yandan Bakan Friedrich, şiddet eğilimli aşır dincilerin daha kolay sınır dışı edilebilmesini istedi. Friedrich, nefret yayan Selefilerin daha kolay sınır dışı edilebilmesi için ilgili yasalarda değişiklik yapılmasını istediğini ifade etti.