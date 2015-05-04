Aşırı sağcı siyasetçi desteğini çekti



Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin önemli isimlerinden olması beklenen aşırı sağcı Evimiz İsrail partisinin lideri Avigdor Liebrman tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Politikacı, yeni hükümette görev almayacağını da belirtti.

Lieberman'ın bu adımı 120 sandalyeli mecliste Netanyahu hükümetinin yalnızca 61 sandalye ile temsil edilmesine neden olacak. Geçmişte Netanyahu'nun müttefiklerinden olan Lieberman, hükümeti Gazze Savaşı sırasında 'tereddütlü' gördüğü politikası nedeniyle sert şekilde eleştirmişti.

İsrail'de yeni hükümetin kurulması için tanınan süre çarşamba gece yarısı doluyor. Şu ana kadar Netanyahu'nun Likud partisi, Kulanu ve aşırı dinci Birleşik Tora Yahudiliği partileri ile koalisyon sözleşmesi imzaladı.

Netanyahu liderliğindeki Likud partisi 17 Mart'ta yapılan seçimlerden 30 sandalye ile en güçlü parti olarak çıkmıştı.