Aşırı sağcı muhalefet lideri Le Pen'den Fransa hükûmetine destek: Anlaşmazlıklarımıza rağmen Erdoğan konusunda Macron'un arkasındayım

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım" dedi.

Le Pen, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerinin aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü. Le Pen, katıldığı yayında şunları söyledi: Erdoğan'ın Emmanuel Macron'a yönelik tehditleri aslında Fransa'ya yönelik. Bu tehditlere karşı, onlarca anlaşmazlığımıza rağmen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arkasındayım. Erdoğan, provokasyon yolunda" dedi.

Erdoğan-Macron gerilimi

Macron, 10 Eylül'de "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükûmetine karşı açık ve sert olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın Macron'un sözlerine yanıtı ise "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki 'Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz, önce bunu öğren. Bunu, ben bizzat kendisine söyledim. 'Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım' dedim" olmuştu.