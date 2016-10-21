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Sağlık

“Aşırı mutluluk da kalbe zararlı!”

Prof. Aydoğdu: Her şeyin zararlısı olduğu gibi…

21 Ekim 2016 00:28

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, aşırı üzüntünün yanı sıra, aşırı mutluluğun da kalbe zarar verdiğini söyledi.

TKD tarafından düzenlenen 32'nci Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi başladı. Öncesinde, TKD ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin, TKD gelecek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, TKD eski Başkanı Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ile yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenledi.

TKD Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, 'kırık kalp sendromu' olarak bilinen 'takotsubo'dan sonra 'mutlu kalp sendromu'nun da olduğunu açıkladı. European Heart Journal dergisinde yayımlanan bir araştırma sonuçlarına göre çok mutlu ve eğlenceli olayların da benzer bulgulara yol açabildiğini anlatan Prof. Dr. Aydoğdu, "Kırık kalp sendromu tanısı alan 485 hastanın yüzde 96'sında aşırı üzüntü veya stres tetikleyici etkenken, 20 hastada yani yaklaşık yüzde 4'ünde aşırı sevinç ve mutluluk bu sendromu tetiklemiştir. Araştırmacılar aşırı mutluluk ve sevinçle tetiklenen bu durumu 'mutlu kalp sendromu' olarak adlandırmışlardır. Hem ani ve aşırı üzüntü, hem de ani ve aşırı mutluluk kalbe zarar verebilmektedir. Elbette bu mutluluk kalbe zararlı demek değildir. Dozunda mutluluk kalbe zarar değil fayda vermektedir. Buradaki anahtar kelime aşırıdır. Her şeyin aşırısının zararlı olduğu gibi, mutluluğun da aşırısı nadiren de olsa zararlı olabilir" diye konuştu.

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