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Sağlık

Aşırı kilo, çocuklarda erken ergenliğe sebep oluyor

Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkan obezite, erken ergenliğe yol açıyor.

17 Mayıs 2009 03:00

Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkan ve özellikle gelişmiş ülkelerin etkilendiği obezite, erken ergenliğe yol açıyor.

Yaşla uygun olmayan cinsel gelişme olarak tanımlanan erken ergenliğe sebze ve meyvelerde kullanılan hormonların da sebep olabileceği belirtiliyor.

Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Endokrinoloji, Metabolizma Hastalıkları ve Diyabet Uzmanı Dr. Özay Tiryakioğlu, fazla kilolu veya obez kız çocuklarının yaşıtlarına nazaran daha erken âdet gördüklerinin belirlendiğini açıkladı. Tiryakioğlu, erken ergenlikte ergenlik belirtilerinin erkek çocuklarda 9, kız çocuklarında ise 8 yaşından önce görüldüğünü söyledi.

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