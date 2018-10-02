Aşırı internet kullanımı boşanma nedeni

Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan ABD’de yapılan araştırmalara göre boşanmaya yol açan üç nedenden birinin internetin aşırı kullanımı olduğuna dikkati çekti.

Prof. Tarhan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

– Hatalı ve riskli kullanımın ortadan kaldırılması için önce farkındalığın sağlanması gerekiyor. Tehlikeli kullanım nedir? Örneğin araba kullanırken internet kullanıyorsunuz. Zararlı kullanım nedir? Kişi zararlı olduğunu bile bile ders çalışması gerekirken amacı dışında interneti kullanmaya devam ediyor. Bütün bunlar farkına varılırsa düzeltilebilir.

– ABD'de yapılan araştırmalara göre boşanmaların üç nedeninden biri internetin aşırı kullanımı… Mahkemelerdeki boşanma dilekçelerinde yazılan bilgi olarak bu geçiyor. Demek ki internet bağımlılığı, internetin yanlış kullanımı göz ardı edilebilecek bir durum değil.

– Kişi eğer zamanını yönetemiyorsa internet konusunda bağımlı olmaya adaydır. Bir insan zamanını yönetebiliyorsa, dikkatini yönetebiliyorsa yani tek ilgi alanı bilgisayar değilse, bilgisayar onun hayatında amaç değil bir araçsa böyle durumlarda bu kişi önem ve önceliklerine göre zaman yönetimi yapabilir.

– Bir kişinin zaman yönetimi yapıp yapmadığını nasıl anlarız? ‘Bu benim için çok önemli buna daha çok zaman ayıracağım. Bu daha az önemli buna daha az zaman ayıracağım' diyorsa. ‘Bu konu benim önceliğim değil' diyerek hayır diyebiliyorsa, hayır diyebilme becerileri varsa zaman ve dikkat yönetimi vardır.

– Özellikle gençler arasında haberleşme genelde sosyal medya üzerinden yapılıyor. Buna kısıtlama, yasaklama getirmek yerine zamanı planlama becerisini kazandırmamız lazım. Gence günü planlamayı öğretebiliyorsak, gelecek planlamayı öğretebiliyorsak kolay kolay internet bağımlısı olmuyor.

– Biz gençlere insanlara yalnız olmama konusunda sosyal beceriler, hayat becerileri, yaşam becerileri öğretirsek internetin tuzağına düşmezler. Bu nedenle gençleri sosyalleşmeye teşvik edelim.